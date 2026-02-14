Logo
Бијела кућа честитала Дан заљубљених: ''Освојио си ми срце''

14.02.2026

11:50

Бијела кућа честитала Дан заљубљених: ''Освојио си ми срце''
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

На званичном налогу Бијеле куће на друштвеној мрежи Икс, објављене су четири фотографије за Дан заљубљених.

Једна од њих приказује мапу Гренланда у облику срца са поруком "Вријеме је да дефинишемо ситуацију у нашој вези".

Поред тога, администрација бившег предсједника Доналда Трампа објавила је честитку са ликом свргнутог венецуеланског предсједника Николаса Мадура, на којој је политичар приказан у авиону, уз натпис "Освојио си ми срце".

Бијела кућа је на друштвеним мрежама објавила честитку за Дан заљубљених са мотивима Гренланда, свргнутог предсједника Венецуеле Николаса Мадура и миграната.

Администрација предсједника Доналда Трампа је, такође, објавила честитку за Дан заљубљених са ликом свргнутог венецуеланског предсједника Николаса Мадура, на којој је заробљени политичар приказан у авиону, а уз слику је објављен и натпис: "Освојио си ми срце".

Бијела кућа је посветила посебну честитку за Дан заљубљених мигрантској кризи - у облику срца, с натписом: "Моја љубав према теби је јака као љубав демократа према илегалним имигрантима", и с поруком: "Летио бих 1.537 миља да попијем пиће са тобом".

На четвртој слици је сам Трамп, који у руци држи, како је написано, извршну одредбу 4547 и поруку: "UR My Valentine", уз његов потпис.

