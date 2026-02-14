Бијела кућа честитала Дан заљубљених: ''Освојио си ми срце''

14.02.2026
11:50
Коментари:0
На званичном налогу Бијеле куће на друштвеној мрежи Икс, објављене су четири фотографије за Дан заљубљених.
Једна од њих приказује мапу Гренланда у облику срца са поруком "Вријеме је да дефинишемо ситуацију у нашој вези".
Поред тога, администрација бившег предсједника Доналда Трампа објавила је честитку са ликом свргнутог венецуеланског предсједника Николаса Мадура, на којој је политичар приказан у авиону, уз натпис "Освојио си ми срце".
Бијела кућа је на друштвеним мрежама објавила честитку за Дан заљубљених са мотивима Гренланда, свргнутог предсједника Венецуеле Николаса Мадура и миграната.
Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6— The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026
Администрација предсједника Доналда Трампа је, такође, објавила честитку за Дан заљубљених са ликом свргнутог венецуеланског предсједника Николаса Мадура, на којој је заробљени политичар приказан у авиону, а уз слику је објављен и натпис: "Освојио си ми срце".
Бијела кућа је посветила посебну честитку за Дан заљубљених мигрантској кризи - у облику срца, с натписом: "Моја љубав према теби је јака као љубав демократа према илегалним имигрантима", и с поруком: "Летио бих 1.537 миља да попијем пиће са тобом".
На четвртој слици је сам Трамп, који у руци држи, како је написано, извршну одредбу 4547 и поруку: "UR My Valentine", уз његов потпис.
Тренутно на програму