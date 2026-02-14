Logo
На Минхенској конференцији о европској безбједности

АТВ

14.02.2026

08:02

На Минхенској конференцији о европској безбједности
На 62. безбједносној конференцији хиљаду учесника, из 115 земаља, разговараће о европској безбједности и одбрани, будућности трансатлантских односа и супротстављеној визији глобалног поретка.

Амерички државни секретар, Марко Рубио, који ће се данас обратити на конференцији, по доласку у Минхен, рекао је да се свијет веома брзо мијења и да стари свијет више не постоји.

Татјана Јечменица

Хроника

У језивој несрећи погинула Татјана Јечменица

Порука која се првог дана конференције чула јесте да је наступило ново вријеме и да је потребан нови приступ.

На то је указала и Цвијановићева, која је са ставовима Републике Српске упознала америчког амбасадора при УН Мајка Волца.

