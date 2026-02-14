На Минхенској конференцији о европској безбједности

Извор:
АТВ
14.02.2026
08:02
Коментари:0
На 62. безбједносној конференцији хиљаду учесника, из 115 земаља, разговараће о европској безбједности и одбрани, будућности трансатлантских односа и супротстављеној визији глобалног поретка.
Амерички државни секретар, Марко Рубио, који ће се данас обратити на конференцији, по доласку у Минхен, рекао је да се свијет веома брзо мијења и да стари свијет више не постоји.
Хроника
У језивој несрећи погинула Татјана Јечменица
Порука која се првог дана конференције чула јесте да је наступило ново вријеме и да је потребан нови приступ.
На то је указала и Цвијановићева, која је са ставовима Републике Српске упознала америчког амбасадора при УН Мајка Волца.
Кошарка
10 ч0
Свијет
10 ч0
Регион
10 ч0
Друштво
11 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
09
50
09
44
09
38
09
37
09
34
Тренутно на програму