Срушио се авион: Више страдалих у језивој несрећи

Четири особе су погинуле када се срушио мали авион у сјеверном дијелу америчке савезне државе Колорадо, у близини скијашког мјеста Стимбот Спрингс.
Авион Епик Е1000, турбо-млазњак са шест сједишта, пао је око 00.20 сати по локалном времену са четири особе у кокпиту, саопштила је Федерална администрација за авијацију (ФАА), преноси АП.
Све четири особе су преминуле на лицу мјеста, изјавио је патолог округа Роут, Мич Лок.
Према прелиминарним информацијама Националног одбора за безбједност саобраћаја (НТСБ), авион се срушио у планинском подручју под непознатим околностима.
ФАА и НТСБ су покренули истрагу.
Авион је регистрован на компанију АЛС Авиатион ЛЛЦ из Френклина, у савезној америчкој држави Тенеси, али пословни подаци не наводе контакт особу компаније.
