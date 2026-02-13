Држава пред сломом: Пензије се топе, радника све мање

Извор:
Италија се суочава са озбиљном демографском кризом која драстично угрожава стандард будућих генерација.
Данашњи млади су осуђени на старост у сиромаштву због све мањег броја радника који ће уплаћивати доприносе у пензиони систем.
Најновији подаци показују да особа која данас у Италији одлази у пензију може да рачуна на примања у износу од око 81,5 одсто своје посљедње плате.
За младе који су тек закорачили на тржиште рада, прогнозе су много мрачније, пошто ће до 2060. године тај проценат пасти на свега 64,8 одсто, што значи да ће разлика између посљедње плате и прве пензије бити скоро двоструко већа него данас.
Ово ствара огроман генерацијски јаз и несигурност за милионе младих људи који ће упркос пуном радном стажу имати значајно мању економску моћ од својих родитеља, преноси "Соле 24 Оре".
Процјењује се да ће Италија до 2050. године изгубити око 7,7 милиона радно способних људи, што је смањење за више од 20 одсто.
Са све мањим бројем радника који уплаћују доприносе и све старијим становништвом, систем постаје неодржив.
У овом тренутку, Италија троши више новца на пензије у односу на свој бруто друштвени производ него било која друга земља у Европи, али тај новац одлази на сервисирање садашњих пензионера, док будуће генерације немају разлога за оптимизам.
Како становништво стари - а данас већ скоро половина Италијана има више од 50 година - политички притисак да се сачувају постојеће пензије расте, али то се дешава на директну штету младих који тек треба да граде своју будућност у систему који им нуди све мање.
Поред демографије, проблем су и плате које су међу најнижима у Европи.
Док у Њемачкој и Француској плате чине много већи удио у националном богатству, у Италији је тај проценат знатно мањи и стагнира већ деценијама.
То је довело до појаве такозваних "сиромашних запослених" – људи који имају посао, али њихова примања нису довољна за бољи стандард.
Према процјенама, око 2,4 милиона радника у Италији тренутно је под ризиком од сиромаштва, а тај број је најизраженији међу младима и радницима са нижим квалификацијама.
Стручњаци упозоравају да се без хитних реформи и подстицања рађања, Италија креће ка демографском слому.
Потребно је створити услове у којима рад доноси достојанствену зараду, а не само преживљавање, како би се млади мотивисали да остану у земљи и доприносе систему, иначе ће пензија умјесто заслуженог одмора постати борба за пуко преживљавање, закључује се у анализи.
