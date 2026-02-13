Сијарто: Све више мађарских жртава у Украјини

13.02.2026
18:28
Коментари:0
Још један Мађар из Закарпатја погинуо је у рату у Украјини, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто, наводећи да се број мађарских жртава у том рату приближио цифри 100.
Сијарто је навео да ће мађарска влада пружити уобичајену помоћ породици жртве, пренио је МТИ.
"Страшно је и једноставно трагично јер не прође дан без вијести из Закарпатја о још једној мађарској жртви која је погинула у овом бесмисленом рату", рекао је Сијарто.
Он је истакао да Мађарска мора да настави да чини све како би се постигао мир, као и да је крајње вријеме да Брисел престане да поткопава мировне напоре Сједињених Америчких Држава.
"Сваки дан доноси нову патњу Украјини, сваки дан доноси нове смрти и сада, нажалост, сваког дана морам да јављам о новим смртима Мађара у Закарпатју. Крајње је вријеме да се овај рат заустави", навео је Сијарто.
