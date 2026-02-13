Logo
Large banner

Сијарто: Све више мађарских жртава у Украјини

13.02.2026

18:28

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Још један Мађар из Закарпатја погинуо је у рату у Украјини, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто, наводећи да се број мађарских жртава у том рату приближио цифри 100.

Растући број жртава и помоћ породицама

Сијарто је навео да ће мађарска влада пружити уобичајену помоћ породици жртве, пренио је МТИ.

"Страшно је и једноставно трагично јер не прође дан без вијести из Закарпатја о још једној мађарској жртви која је погинула у овом бесмисленом рату", рекао је Сијарто.

Позив на мир и критика Брисела

Он је истакао да Мађарска мора да настави да чини све како би се постигао мир, као и да је крајње вријеме да Брисел престане да поткопава мировне напоре Сједињених Америчких Држава.

"Сваки дан доноси нову патњу Украјини, сваки дан доноси нове смрти и сада, нажалост, сваког дана морам да јављам о новим смртима Мађара у Закарпатју. Крајње је вријеме да се овај рат заустави", навео је Сијарто.

Подијели:

Таг :

Петер Сијарто

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

Свијет

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

4 ч

0
beba

Свијет

Родитељи тврдили да је мајка имала побачај, па је полиција нашла мртву бебу на неочекиваном мјесту

5 ч

0
Туча у авиону

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Крв и зуби по поду: Масовна туча у авиону усред лета

5 ч

0
Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

Свијет

Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner