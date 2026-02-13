УЗНЕМИРУЈУЋЕ Крв и зуби по поду: Масовна туча у авиону усред лета

Извор:
Агенције
13.02.2026
16:31
Коментари:0
Због масовне туче која је избила између британских путника на лету из Турске за Манчестер авион је хитно преусмјерен да слети у Брисел.
Драматични снимци приказују путнике како вриште док гледају размјену удараца и рвање у пролазу између сједишта.
Србија
Ово су могући узроци двије смрти у Чачку након операције крајника
Хаос се брзо проширио у авиону, а престрављене породице и старији путници били су ухваћени међусобном окршају.
Очевици су описали да су видјели крв на сједиштима и зубе разбацане по поду.
До хаоса је дошло када је један путник наводно покушао да отме телефон другом.
Полиција је ушла у авион по слијетању у Брисел и привела двије особе, преноси "Дејли Мејл".
Путници су тврдили да је један од приведених много пио и имао расистичке изјаве прије него што је ушао у сукоб са кабинским особљем око цигарета.
Република Српска
Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ
"У једном тренутку је постало веома насилно. Путници су били узнемирени. Људи су били уплашени. Атмосфера је постала хаотична", рекао је један путник.
Пилот је касније рекао путницима да за 30 година летења може да наброји своја принудна слијетања на прсте једне руке, додајући да никада није видио тако насилан инцидент.
Авион је касније наставио ка Манчестеру након непланираног преусмјеравања.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму