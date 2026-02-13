Logo
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Крв и зуби по поду: Масовна туча у авиону усред лета

Извор:

Агенције

13.02.2026

16:31

Туча у авиону
Фото: Screenshot

Због масовне туче која је избила између британских путника на лету из Турске за Манчестер авион је хитно преусмјерен да слети у Брисел.

Драматични снимци приказују путнике како вриште док гледају размјену удараца и рвање у пролазу између сједишта.

Хаос се брзо проширио у авиону, а престрављене породице и старији путници били су ухваћени међусобном окршају.

Очевици су описали да су видјели крв на сједиштима и зубе разбацане по поду.

До хаоса је дошло када је један путник наводно покушао да отме телефон другом.

Полиција је ушла у авион по слијетању у Брисел и привела двије особе, преноси "Дејли Мејл".

Путници су тврдили да је један од приведених много пио и имао расистичке изјаве прије него што је ушао у сукоб са кабинским особљем око цигарета.

"У једном тренутку је постало веома насилно. Путници су били узнемирени. Људи су били уплашени. Атмосфера је постала хаотична", рекао је један путник.

Пилот је касније рекао путницима да за 30 година летења може да наброји своја принудна слијетања на прсте једне руке, додајући да никада није видио тако насилан инцидент.

Авион је касније наставио ка Манчестеру након непланираног преусмјеравања.

