Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ

Предсједник Милорад Додик најавио је да ће ускоро бити повећане плате здравственим радницима у Републици Српској.
Како је истакао плате ће бити повећане у априлу за 5 одсто.
Осим тога, Додик је најавио и додатак свим медицинским радницима у износу од 250 КМ.
Тај додатак би радницима на рачуне требало да легне у јулу.
"Мислим да ће кумулативни износ бити оно што смо чули од самог синдиката", истакао је Додик.
Предсједник СНСД-а је нагласио да је отварање објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом у УКЦ-у Српске је још једна "наша побједа коју остављамо иза себе генерацијама које долазе, али и испуњавамо дуг према онима који су то давно жељели".
Додик је рекао да ће се улагања у здравство наставити и да ће бити уложено 75 милиона евра за завршетак кампуса у УКЦ-у Српске и реконструкцију потребних објеката и одјељења.
Он је истакао да је објекат за онкологију и хематологију са палијативном његом изграђен средствима Владе Српске, без иједног фенинга задужења.
"Захваљујем бившем директору УКЦ-а Влади Ђајићу који је био довољно упоран да наметне ову тему, захваљујем бившем премијеру Радовану Вишковићу и министарки финансија Зори Видовић", рекао је Додик.
