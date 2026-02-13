Logo
Large banner

Додик најавио веће плате у здравству и додатак од 250 КМ

Аутор:

Стеван Лулић

13.02.2026

15:36

Коментари:

3
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик најавио је да ће ускоро бити повећане плате здравственим радницима у Републици Српској.

Како је истакао плате ће бити повећане у априлу за 5 одсто.

Осим тога, Додик је најавио и додатак свим медицинским радницима у износу од 250 КМ.

MUP RS

Република Српска

МУП Српске издао наредбу: Забрана ступила на снагу

Тај додатак би радницима на рачуне требало да легне у јулу.

"Мислим да ће кумулативни износ бити оно што смо чули од самог синдиката", истакао је Додик.

Клиника за онкологију нова побједа Српске

Предсједник СНСД-а је нагласио да је отварање објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом у УКЦ-у Српске је још једна "наша побједа коју остављамо иза себе генерацијама које долазе, али и испуњавамо дуг према онима који су то давно жељели".

Саво Минић

Република Српска

Минић: Центра за онкологију и хематологију са палијативном његом на понос свих

Додик је рекао да ће се улагања у здравство наставити и да ће бити уложено 75 милиона евра за завршетак кампуса у УКЦ-у Српске и реконструкцију потребних објеката и одјељења.

Он је истакао да је објекат за онкологију и хематологију са палијативном његом изграђен средствима Владе Српске, без иједног фенинга задужења.

"Захваљујем бившем директору УКЦ-а Влади Ђајићу који је био довољно упоран да наметне ову тему, захваљујем бившем премијеру Радовану Вишковићу и министарки финансија Зори Видовић", рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

zdravstvo

plate

povećanje plata

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: На понос свих Центар за онкологију и хематологију са палијативном његом

2 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске издао наредбу: Забрана ступила на снагу

2 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: УКЦ Српске оснажен новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената

2 ч

0
Никола Шобот

Република Српска

Шобот: Отвара се ново поглавље у лијечењу најтежих болести

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Српски члан Предсједништва БиХ са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner