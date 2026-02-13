Logo
Large banner

Минић: На понос свих Центар за онкологију и хематологију са палијативном његом

13.02.2026

15:33

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Центра за онкологију и хематологију са палијативном његом у Универзитетском клиничком центру Републике Српске је на понос свих, како грађана, тако и институција, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на отварању објекта за онкологији у УКЦ Српске.

"Овај објекат овдје је доказ колико и како се улаже у наш здравствени систем. На понос свих нас. Сјећам се како је /лидер СНСД-а/ Милорад Додик увијек говорио да се политичар мјери по ономе што иза њега остане, данас видимо шта остаје иза нас и драго ми је што сам на свим фотографијама досадашњих иницијатива грађења и подизања објеката видио управо Додика", истиче Минић.

Додаје да се наставља са градњом и реконструкцијама.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: УКЦ Српске оснажен новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената

"Када помислимо да нешто неваља, треба видјети у овим установама, ове људе, да би схватили да је живот лијеп када сте здрави, али и схватити какве имамо обавезе у смислу грађења и подизања нових здравствених објеката. Систем мора показати емпатију, мислим да то и ради. Наставићемо још јаче", каже Минић.

Никола Шобот

Република Српска

Шобот: Отвара се ново поглавље у лијечењу најтежих болести

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

УКЦ Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске издао наредбу: Забрана ступила на снагу

2 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: УКЦ Српске оснажен новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената

2 ч

0
Никола Шобот

Република Српска

Шобот: Отвара се ново поглавље у лијечењу најтежих болести

2 ч

0
Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе

Република Српска

Каран: Захвалност српском народу и свим грађанима Српске који су изашли на изборе

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner