Минић: На понос свих Центар за онкологију и хематологију са палијативном његом

Центра за онкологију и хематологију са палијативном његом у Универзитетском клиничком центру Републике Српске је на понос свих, како грађана, тако и институција, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на отварању објекта за онкологији у УКЦ Српске.
"Овај објекат овдје је доказ колико и како се улаже у наш здравствени систем. На понос свих нас. Сјећам се како је /лидер СНСД-а/ Милорад Додик увијек говорио да се политичар мјери по ономе што иза њега остане, данас видимо шта остаје иза нас и драго ми је што сам на свим фотографијама досадашњих иницијатива грађења и подизања објеката видио управо Додика", истиче Минић.
Додаје да се наставља са градњом и реконструкцијама.
Шеранић: УКЦ Српске оснажен новим капацитетима за лијечење онколошких пацијената
"Када помислимо да нешто неваља, треба видјети у овим установама, ове људе, да би схватили да је живот лијеп када сте здрави, али и схватити какве имамо обавезе у смислу грађења и подизања нових здравствених објеката. Систем мора показати емпатију, мислим да то и ради. Наставићемо још јаче", каже Минић.
Шобот: Отвара се ново поглавље у лијечењу најтежих болести
