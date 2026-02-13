Шобот: Отвара се ново поглавље у лијечењу најтежих болести

Извор:
Отварањем новоизграђеног објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ Републике Српске отвара се ново поглавља у лијечењу најтеже болести која погађа све више људи, рекао је в.д. директора УКЦ-а Никола Шобот.
Шобот је навео да ће се овдје омогућити бржа дијагностика и лијечење пацијената обољелих од малигнитета
"Овај центар је круна вишегодишњег залагања да се у Републици Српској омогући пружање најсавременијих метода лијечења обољелих од малигних болести", рекао је Шобот на свечаности отварања новог објекта на Паприковцу.
Шобот је истакао да је ово велики и важан дан за УКЦ, здравствене радника и за пацијенте.
Истакао је да ће пацијенти овдје добити најбољу његу и да све ово представља континуитет и посвећеност здрављу сваког становника.
Он је нагласио да је ова зграда резултат дугогодишњег планирања, али да ништа не би било остварено да није било подршке Владе Републике Српске која је препознала потребу за постојањем оваквог центра.
Он је навео да је за лијечење је потребна и вјера и није ни чудо што се отвара уочи великог празника Сретења.
Захвалио је Србији за све што је урадила, а посебну захвалност упутио је здравствени радницима.
"Ви сте ти који сте најважнији ресурс здравственог система Републике Српске", рекао је Шобот.
Он је захвалио и предсједнику Милораду Додику за сву подршку коју даје развоју здравственог система Републике Српске.
