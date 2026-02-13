Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

13.02.2026
13:29
Коментари:0
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић-Бабић честитала је свим борцима Републике Српске Дан бораца Републике Српске и Првог српског устанка.
"Свим борцима Републике Српске упућујем најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и Првог српског устанка. За све нас у Републици Српској ово је посебан дан када се с посебном захвалношћу и поштовањем сјећамо свих оних, који су херојском борбом и несебичним жртвовањем, вођени часним и племенитим циљевима, своје животе уградили у Републику Српску", наводи се у честитки Тришић Бабић.
Наша је дужност, каже Тришић Бабић, да његујемо културу сјећања на борце и њихову херојску жртву, али и да се боримо за истину о свим нашим страдањима.
"Јачање и очување Републике Српске остаје трајна обавеза њених институција, уз стално унапређење права борачких категорија и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата", истакла је Тришић Бабић.
