Logo
Large banner

Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву

13.02.2026

13:29

Коментари:

0
Тришић Бабић: Дужност његовати културу сјећања на борце и њихову жртву
Фото: АТВ

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић-Бабић честитала је свим борцима Републике Српске Дан бораца Републике Српске и Првог српског устанка.

"Свим борцима Републике Српске упућујем најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и Првог српског устанка. За све нас у Републици Српској ово је посебан дан када се с посебном захвалношћу и поштовањем сјећамо свих оних, који су херојском борбом и несебичним жртвовањем, вођени часним и племенитим циљевима, своје животе уградили у Републику Српску", наводи се у честитки Тришић Бабић.

Наша је дужност, каже Тришић Бабић, да његујемо културу сјећања на борце и њихову херојску жртву, али и да се боримо за истину о свим нашим страдањима.

"Јачање и очување Републике Српске остаје трајна обавеза њених институција, уз стално унапређење права борачких категорија и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата", истакла је Тришић Бабић.

Подијели:

Таг :

Ана Тришић Бабић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Синиша Каран на гласању

Република Српска

ЦИК потврдио: Синиша Каран предсједник Републике Српске

4 ч

4
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

4 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

5 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

5 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner