Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

Извор:
АТВ
13.02.2026
13:00
Коментари:0
Свим борцима Републике Српске упућујем најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и годишњице Првог српског устанка, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Припадници Војске Републике Српске својом храброшћу и јунаштвом одбранили су Српску, а њихова жртва и одлучност обавезују нас да чувамо мир, јединство и вриједности за које су се борили, навео је Додик.
"На овај дан се с поносом сјећамо храбрости и одлучности српских устаника који су 1804. године подигли глас и оружје за слободу, као и свих бораца који су кроз историју дали допринос у одбрани отаџбине. Њихова истрајност и љубав према слободи трајна су опомена и надахнуће да чувамо мир, достојанство и јединство нашег народа", написао је Додик на Иксу.
Свим борцима Републике Српске упућујем најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и годишњице Првог српског устанка. — Милорад Додик (@MiloradDodik) February 13, 2026
Припадници Војске Републике Српске својом храброшћу и јунаштвом одбранили су Српску, а њихова жртва и одлучност обавезују нас да чувамо мир,…
Нека нас овај дан подсјети да је слобода највећа вриједност и да смо дужни да је чувамо мудрошћу, одговорношћу и међусобним поштовањем. Вјечна слава свим српским јунацима, закључио је Додик.
