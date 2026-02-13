Logo
Large banner

Додик: Слобода је највећа вриједност и дужни смо да је чувамо

Извор:

АТВ

13.02.2026

13:00

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Свим борцима Републике Српске упућујем најискреније честитке поводом Дана бораца Републике Српске и годишњице Првог српског устанка, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Припадници Војске Републике Српске својом храброшћу и јунаштвом одбранили су Српску, а њихова жртва и одлучност обавезују нас да чувамо мир, јединство и вриједности за које су се борили, навео је Додик.

"На овај дан се с поносом сјећамо храбрости и одлучности српских устаника који су 1804. године подигли глас и оружје за слободу, као и свих бораца који су кроз историју дали допринос у одбрани отаџбине. Њихова истрајност и љубав према слободи трајна су опомена и надахнуће да чувамо мир, достојанство и јединство нашег народа", написао је Додик на Иксу.

Нека нас овај дан подсјети да је слобода највећа вриједност и да смо дужни да је чувамо мудрошћу, одговорношћу и међусобним поштовањем. Вјечна слава свим српским јунацима, закључио је Додик.

Подијели:

Таг :

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

БиХ

ЦИК БиХ кажњава за вербални деликт?

22 ч

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Република Српска

Кошарац: Реакције на дипломатске успјехе Додика и Српске показују сву немоћ бошњачке политике

1 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Марта Кос је потпуно небитна

1 д

3
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ако ико прави малверзације, онда то праве чланови ЦИК-а

1 д

0

Више из рубрике

МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

5 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

5 ч

2
Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

Република Српска

Петровић: Неистина да је упућен било какав захтјев за слијетање авиона Владе Српске у Њемачку

6 ч

0
Још три тужилачке позиције у Приједору

Република Српска

Још три тужилачке позиције у Приједору

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner