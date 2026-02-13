Још три тужилачке позиције у Приједору

Извор:
13.02.2026
Министарство правде Републике Српске обезбиједило је Окружном јавном тужилаштву у Приједору средства за још три тужилачке позиције, будући да је као најмлађе тужилаштво у Српској најоптерећеније бројем предмета по једном тужиоцу, изјавила је главни тужилац овог тужилаштва Слађана Марић.
Она је навела да, према новој систематизацији коју је донио Високи судски и тужилачки савјет /ВСТС/ БиХ у новембру, ово тужилаштво треба да има 14 тужилачких позиција, а да ни ранија систематизација од 11 тужилачких позиција никада није била попуњена.
"Министарство правде Републике Српске заиста нам је изашло у сусрет код сваког захтјева за пријем нових радника и добили смо потврду да су обезбијеђена средства за два тужиоца и једног замјеника главног тужиоца", рекла је Марићева Срни.
Она је подсјетила да приједорско тужилаштво од оснивања 2017. године нема довољно тужилаца, да је једино тужилаштво у Републици Српској које није имало замјеника главног тужиоца и да тренутно ради шест тужилаца који у просјеку имају по 1.156 предмета и покривају четири суда - Окружни и Основни у Приједору, те основне у Козарској Дубици и Новом Граду.
"Ако то подијелимо на број мјесеци у години, то је око 100 предмета мјесечно. Може ли ико урадити 100 предмета мјесечно? Тужилаштво од свог оснивања никада није радило у пуном капацитету у погледу систематизованих радних мјеста, а број непопуњених радних мјеста је прилично висок", нагласила је Марићева.
Она је навела да је једна колегиница тужилац на породиљском одсуству, да је једна именована и очекује се ступање на дужност, да је у току конкурсна процедура за два тужиоца, те да се за три новоодобрене тужилачке позиције очекује конкурс који расписује ВСТС.
Осим тужилачких позиција, ни друга радна мјеста у приједорском Тужилаштву никада нису попуњена, будући да стручних сарадника има пет од осам предвиђених, а административних радника 26 од 36 предвиђених, гдје су стварне потребе и веће од систематизованих.
