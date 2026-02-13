Извор:
АТВ
13.02.2026
07:25
Коментари:0
У Српској данас почиње заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије. Под слоганом "Саборност и понос", планирано је низ манифестација.
Програм у Бањалуци почиње у 15 часова отварањем објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом у Универзитетском центру Републике Српске.
У 18 часова биће одржана свечана академија.
Обиљежавање се наставља сутра у Вишеграду, а потом у Аранђеловцу, Орашцу и Крагујевцу.
Заједничко обиљежавање Сретења у Српској и Србији утврђено је Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа, донесеној на Свесрпском сабору у Београду 2024. године.
Република Српска
15 ч1
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч0
Република Српска
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
53
12
50
12
37
Тренутно на програму