13.02.2026

Заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије

У Српској данас почиње заједничко обиљежавање Сретења - Дана државности Републике Српске и Дана државности Србије. Под слоганом "Саборност и понос", планирано је низ манифестација.

Програм у Бањалуци почиње у 15 часова отварањем објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом у Универзитетском центру Републике Српске.

У 18 часова биће одржана свечана академија.

Обиљежавање се наставља сутра у Вишеграду, а потом у Аранђеловцу, Орашцу и Крагујевцу.

Заједничко обиљежавање Сретења у Српској и Србији утврђено је Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа, донесеној на Свесрпском сабору у Београду 2024. године.

