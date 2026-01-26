Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Извор:
АТВ
26.01.2026
10:54
Према појединим федералним медијима, када се неко крсти, то је онда догађај који је "шокирао јавност БиХ", а када прими ислам, то је повод за "сретну вијест", рекао правник Огњен Тадић.
"Мало ко је тако вјерно изразио исламски екстремизам политичког Сарајева као што је то учинио портал Слободна Босна, насљедник пропалих новина.
Двије кћерке и мајка из Турске Бога нашле у Требињу: Од данас су Јелисавета, Марија и Ана
Према њима, када се неко крсти, то је онда догађај који је "шокирао јавност БиХ", а када прими ислам, то је повод за "сретну вијест"", навео је Тадић на Иксу.
Malo ko je tako vjerno izrazio islamski ekstremizam političkog SA kao što je to učinio portal Slobodna Bosna, nasljednik propalih novina. — Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) January 26, 2026
Prema njima, kada se neko krsti, to je onda događaj koji je „šokirao bh. javnost“, a kada primi islam, to je povod za „sretnu vijest“. pic.twitter.com/rOw3qOE0HI
