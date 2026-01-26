Logo
Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Извор:

АТВ

26.01.2026

10:54

Апсурдност БиХ: "Када се неко крсти, то "шокирао јавност", а када прими ислам, то је "сретна вијест"

Према појединим федералним медијима, када се неко крсти, то је онда догађај који је "шокирао јавност БиХ", а када прими ислам, то је повод за "сретну вијест", рекао правник Огњен Тадић.

"Мало ко је тако вјерно изразио исламски екстремизам политичког Сарајева као што је то учинио портал Слободна Босна, насљедник пропалих новина.

Крштење у ТБ

Друштво

Двије кћерке и мајка из Турске Бога нашле у Требињу: Од данас су Јелисавета, Марија и Ана

Према њима, када се неко крсти, то је онда догађај који је "шокирао јавност БиХ", а када прими ислам, то је повод за "сретну вијест"", навео је Тадић на Иксу.

