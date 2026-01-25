Logo
Мали Леон проговорио након посјете Острогу: Његовој мајци муслиманске вјероисповијести се јавило у сну!

Курир

25.01.2026

14:05

Чуда манастира Озрен, мали Леон проговорио
Фото: Printscreen/Youtube

Леон Апостоловски је дијете са аутизмом за које нико није вјеровао да ће проговорити. Године 2019, од дјетета које је изговарало једну до двије ријечи, почео је да води цијеле разговоре.

Све је почело у марту, када је његова мајка Амела сањала анђела који јој је рекао да оду у манастир Василија Острошког како би потражили помоћ за своје дијете. Она и супруг су одмах кренули. Иако је, како каже, била муслиманка, вјера у добро, у исправно и у услишене молитве отворили су им пут.

"Када смо отишли, имали смо исповијест, одвели су нас до моштију, тамо смо их дотакли и помолили се. Када сам изашла у двориште, плакала сам, много сам плакала. Тада су дошле две монахиње и рекле ми: ‘Мајко, твоје дијете ће бити добро.’ Када смо стигли кући, већ сљедећег дана Леон је изговорио цијелу реченицу: Мама, хајде да идемо напоље", испричала је Амела.

Леон Апостоловски и Амела
Леон Апостоловски и Амела

Након што је два пута била у манастиру и испричала да је Леон проговорио, позвао их је отац Василије да дођу како би лично видио Леона:

- Отац га је видио, раширио руке и рекао му: ‘Откуд то да се нисмо видјели?’ Ми смо били зачуђени, а Леон је рекао: ‘Одавно’, као да се познају. Обојица су у исти глас изговарали молитву Оче наш.“

Леон са посебном радошћу чита цијеле молитве, зна одакле му долази помоћ и радује се што може да иде у школу и дружи се са својим другарима. Најсрећнији је када добија позиве на рођендане и када му долазе гости.

Леон Апостоловски
Леон Апостоловски

"Много волим рођендане, најлепше ми је када идем на рођендан", испричао је Леон.

Амела прича да је данас Леон дјечак који зна да говори, да чита и да се дружи. Са њим се редовно ради, а и она сама ради као психолог. Сматра да су потребне промјене у цијелом систему, али каже да морају да се промјене и родитељи, да и они раде, како би се заједно побољшало стање у области аутизма. Прича да, када имате дијете са аутизмом, ријетко ко остане ваш пријатељ и да је родитељима потребна помоћ како би најприје сами прихватили аутизам.

Амела је издала двије књиге: „Свет аутизма (Путовање Леона)“ и „Анђео по имену Аутизам“, које су поклоњене родитељима како би се боље разумио свијет аутизма.

(Вечер.мк)

