Аустрија разматра обавезно ношење маски, због вируса претрпане болнице

Врхунац сезоне грипе можда је досегнут, али бројке и даље остају изузетно високе, упозорава Ханс-Петер Хутер, стручњак за хигијену и микробиологију с Медицинског универзитета у Бечу, у разговору за лист Хојте.
Према његовим наводима, тренутно је више од 50 одсто узорака посланих у национални референтни лабораториј за грипу позитивно на инфлуенцу, док се око десет одсто односи на САРС-ЦоВ-2 и РСВ.
У протеклој седмици, према подацима Аустријског завода за здравствено осигурање, око 250.000 људи у Аустрији било је болесно, што се директно одражава и на стање у болницама. Због тога је у Клиничком центру Клагенфурт поновно уведена обвеза ношења заштитних маски.
Такву одлуку Хутер сматра потпуно оправданом. Истиче како су болнице мјеста с највишим нивоом рањивости те да, ако се грађани упркос сазнањима о актуелној епидемиолошкој ситуацији не штите сами, тада заштитне мјере треба прописати. Додаје како је ријеч о одлуци која је засигурно донесена након темељитог разматрања, с обзиром на снажне реакције које појам маске и даље изазива у јавности.
Ситуацију описује као емоционално сложену, али са стручног стајалишта релативно јасну. У том контексту сматра како би обавеза ношења маски у јавном превозу била потребна, али тренутно не и учинковита, понајприје због начина комуникације према грађанима. Умјесто обавезе, јасне и стално истицане препоруке биле би разуман корак, али такав приступ, према његовим ријечима, посљедњих седмица изостаје.
С Хутером се слаже и бечки вирусолог Моника Редлбергер-Фритз, која наглашава да маске и даље имају важну заштитну улогу. Добровољно ношење маски у осјетљивим ситуацијама може знатно придонијети заштити рањивих група и спречавању већих избијања заразе.
Према њеним ријечима, маска остаје озбиљно средство заштите, како за спрјечавање пријеноса инфекције на друге, тако и за личну заштиту, пише Хојте.
