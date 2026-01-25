Извор:
СРНА
25.01.2026
12:13
Коментари:0
Методе америчког предсједника Доналда Трампа нису у складу са руском визијом мултиполарног свијета, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је додао да је Трамп искусан политичар, који своје стратегије заснива на суровим, немилосрдним принципима пословања.
- Садашња генерација европских политичара није у стању да се супротстави одлучности америчког предсједника - рекао је Песков дописнику "Русије један" Павелу Зарубину.
Према његовим ријечима, раздор између Сједињених Држава и Европе произлази из вишегодишњег европског лицемјерја.
- Европа је "експлодирала" у негодовању након што је Трамп објавио своју преписку са француским предсједником Емануелом Макроном, али такве реакције није било када је француски лидер објавио разговор са руским предсједником Владимиром Путином - подсјетио је Песков.
