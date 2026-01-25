Logo
Песков: Трампове методе нису у складу са руском визијом мултиполарног свијета

Извор:

СРНА

25.01.2026

12:13

Коментари:

0
Песков: Трампове методе нису у складу са руском визијом мултиполарног свијета
Фото: Танјуг/АП

Методе америчког предсједника Доналда Трампа нису у складу са руском визијом мултиполарног свијета, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је додао да је Трамп искусан политичар, који своје стратегије заснива на суровим, немилосрдним принципима пословања.

- Садашња генерација европских политичара није у стању да се супротстави одлучности америчког предсједника - рекао је Песков дописнику "Русије један" Павелу Зарубину.

Према његовим ријечима, раздор између Сједињених Држава и Европе произлази из вишегодишњег европског лицемјерја.

- Европа је "експлодирала" у негодовању након што је Трамп објавио своју преписку са француским предсједником Емануелом Макроном, али такве реакције није било када је француски лидер објавио разговор са руским предсједником Владимиром Путином - подсјетио је Песков.

Коментари (0)
