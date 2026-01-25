Logo
Large banner

Хапшење Хрвата због напада на навијаче Звезде код Тузле

25.01.2026

12:38

Коментари:

1
Хапшење Хрвата због напада на навијаче Звезде код Тузле
Фото: АТВ

Након синоћње туче навијача Хајдука и Црвене Звезде у Дубравама (Живинице) у близини Међународног аеродрома Тузла, у којој је учествовало десетине припадника обје навијачке групе, припадници МУП-а Тузланског кантона привели су више припадника Торциде, а по налогу Тужилаштва ТК.

Приведени су Јосип Кустура, Иван Беоковић, Томислав Кустура, Марино Кристијан Микели, Роко Калашић, Иван Врсаловић, Марко Јовановић, Вукасовић Петар и Перо Вујчић, сви из Сплита. Такођер, Роко Калашић из Пуле, Ален Барунчић из Винковаца и Дује Пенић из Плоча, пише Истрага.ба.

Осим њих, приведени су и Андрија Јокић из Брчко Дистрикта, Марко Приморец из Мостара и Јосип Сиврић из Мостара. Већини ће бити одређен притвор.

нападнапад на навијаче звезде тузла

Хроника

Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске

Подијели:

Тагови:

Тузла

напад на навијаче Звезде

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

Хроника

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

4 ч

0
Туча навијача Торциде и Делија у Тузли

Хроника

Приједорчанин задржан на УКЦ-у послије туче у Тузли: Има повреде главе, кичме контузију тијела

6 ч

2
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Хроника

Детаљу обрачуна у Тузли: Полицајац међу 23 повријеђених, задржане 93 особе

8 ч

2
напад на навијаче звезде тузла

Хроника

Хаос у Тузли: Сачекуша за навијаче Црвене звезде

8 ч

0

Више из рубрике

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

Хроника

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

4 ч

0
напад на навијаче звезде тузла

Хроника

Ово су имена тешко повријеђених у Тузли: Сви су из Републике Српске

6 ч

10
Туча навијача Торциде и Делија у Тузли

Хроника

Приједорчанин задржан на УКЦ-у послије туче у Тузли: Има повреде главе, кичме контузију тијела

6 ч

2
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије

Хроника

Детаљу обрачуна у Тузли: Полицајац међу 23 повријеђених, задржане 93 особе

8 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner