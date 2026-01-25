Хапшење Хрвата због напада на навијаче Звезде код Тузле

25.01.2026
Након синоћње туче навијача Хајдука и Црвене Звезде у Дубравама (Живинице) у близини Међународног аеродрома Тузла, у којој је учествовало десетине припадника обје навијачке групе, припадници МУП-а Тузланског кантона привели су више припадника Торциде, а по налогу Тужилаштва ТК.
Приведени су Јосип Кустура, Иван Беоковић, Томислав Кустура, Марино Кристијан Микели, Роко Калашић, Иван Врсаловић, Марко Јовановић, Вукасовић Петар и Перо Вујчић, сви из Сплита. Такођер, Роко Калашић из Пуле, Ален Барунчић из Винковаца и Дује Пенић из Плоча, пише Истрага.ба.
Осим њих, приведени су и Андрија Јокић из Брчко Дистрикта, Марко Приморец из Мостара и Јосип Сиврић из Мостара. Већини ће бити одређен притвор.
