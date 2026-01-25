Logo
Large banner

Детаљи обрачуна у Тузли: Полицајац међу 23 повријеђених, задржане 93 особе

Извор:

Аваз

25.01.2026

08:33

Коментари:

3
Навијачи Торциде напали навијаче Црвене звезде у Тузли, десетине ухапшених, повријеђен полицајац хаос напад на Делије
Фото: Facebook

У тучи која се десила синоћ у близини Међународног аеродрома Тузла учествовали су припадници навијачке групе Делије и Торцида, најватренији навијачи Црвене звезде и Хајдука из Сплита.

"Дана 24.01.2026. Године, ПС Живинице, око 21,55 сати, пријављено је да је испред улаза у међународни аеродром Дубраве, у току туче више лица. На мјесто догађаја је упућено више патрола полиције као и тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку Управе полиције МУП ТК-а, те и екипе СХМП ДЗ Живинице и Тузла. Наводи пријаве су потврђени, а у тучи је затечено већи број лица, за које је утврђено да се ради о навијачима Црвене Звезде из Србије и навијачима навијачке скупине Торцида из Хрватске", потврдила је портпаролка Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.

Повријеђен полицајац

Нагласила је да су у службеним просторијама Управе полиције МУП-а ТК задржане 93 особе, навијачи споменутих група, а предузетим радњама је утврђено да ниједан учесник у тучњави није с подручја Тузланског кантона.

"Према првим информацијама, у тучи је повријеђено 23 лица, од којих и један полицијски службеник. О догађају је упознато Кантонално тужилаштво Тузланског кантона те је у току увиђај, а све даље мјере и радње предузимати ће се према упутама дежурног тужиоца", навела је Спречић.

Отац Предраг Поповић

Друштво

Отац Предраг Поповић се молио овом свецу за 60.000 КМ: Бог зна шта нам је потребно

Подијели:

Тагови:

напад на навијаче Звезде

Тузла

huligani

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Снијег поново стиже у Српску

Друштво

Снијег поново стиже у Српску

12 ч

0
Америчка тенисерка српског поријекла Ива Јовић пласирала се у четвртфинале Аустралијан опена, данас, 25. јануара 2026. године

Тенис

Нестварна игра Иве Јовић! Иде у четвртфинале, али је чека најтежа ствар

12 ч

0
Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Тенис

Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

12 ч

0
напад на навијаче звезде тузла

Хроника

Хаос у Тузли: Сачекуша за навијаче Црвене звезде

12 ч

0

Више из рубрике

напад на навијаче звезде тузла

Хроника

Хаос у Тузли: Сачекуша за навијаче Црвене звезде

12 ч

0
Нестале двије странкиње у Гацку, МУП трага за њима

Хроника

Гацко на ногама! Нестале двије странкиње, полиција кренула у потрагу

23 ч

0
Саобраћајна несрећа Живинице, осморо повријеђених повријеђено

Хроника

Тешка саобраћајна несрећа у БиХ: Осам особа повријеђено

1 д

0
Заплијењено 100 килограма марихуане, ухапшен осумњичени!

Хроника

Заплијењено 100 килограма марихуане, ухапшен осумњичени!

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

20

15

УЖИВО Србија у предности након првих осам минута

20

07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

20

00

Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

19

45

Снијег можда Јокића остави у трци за МВП? Одгођена утакмица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner