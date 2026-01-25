Извор:
Најбољи тенисер свијета Карлос Алкарас побиједио је Томија Пола у осмини финала Аустралијан опена.
Шпанац је славио резултатом 7:6 (6), 6:4, 7:5, након два часа и 37 минута игре.
Био је ово осми међусобни меч двојице играча, шеста побједа Алкараса, пета узастопна.
Његов наредни ривал биће бољи из дуела Александер Бублик – Алекс де Минор.
Смушено је Карлитос ушао у меч против Пола и моментално је претрпио брејк.
Требало му је времена да се пресабере. Није искористио двије брејк лопте у четвртом гему, али зато јесте у осмом.
Није му било лако у 10. гему, спасао је брејк лопту, да би се убрзо ушло у тај-брејк.
На пола одлучујућег гема, дошло је до прекида од 15 минута, јер се једном навијачу слошило на трибини.
Пол је повео 5:4, али је ту практично и стао. Алкарас је пропустио прву сет лопту, али је код друге Американац одсервирао дуплу грешку.
Карлос је био знатно сигурнији у наставку, а кључни брејк у другом сету начинио је у трећем гему.
Без проблема је привео овај период крају, не дозволивши ривалу да му узме више од два поена у неком сервис гему.
Могао је Алкарас и у трећем гему трећег сета да сломи Американца, али се овај некако провукао.
Наставак овог периода био је миран, сервери прилично убједљиви и сигурни, све до 11. гема, када је Алкарас искористио брејк шансу и дотукао Американца.
