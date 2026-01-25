Logo
Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале

Извор:

Б92

25.01.2026

07:57

Алкарас кренуо смушено, па од‌јурио у четвртфинале
Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Најбољи тенисер свијета Карлос Алкарас побиједио је Томија Пола у осмини финала Аустралијан опена.

Шпанац је славио резултатом 7:6 (6), 6:4, 7:5, након два часа и 37 минута игре.

Био је ово осми међусобни меч двојице играча, шеста побједа Алкараса, пета узастопна.

Његов наредни ривал биће бољи из дуела Александер Бублик – Алекс де Минор.

нападнапад на навијаче звезде тузла

Хроника

Хаос у Тузли: Сачекуша за навијаче Црвене звезде

Смушено је Карлитос ушао у меч против Пола и моментално је претрпио брејк.

Требало му је времена да се пресабере. Није искористио двије брејк лопте у четвртом гему, али зато јесте у осмом.

Није му било лако у 10. гему, спасао је брејк лопту, да би се убрзо ушло у тај-брејк.

На пола одлучујућег гема, дошло је до прекида од 15 минута, јер се једном навијачу слошило на трибини.

Развод

Свијет

Принц се разводи након 25 година брака

Пол је повео 5:4, али је ту практично и стао. Алкарас је пропустио прву сет лопту, али је код друге Американац одсервирао дуплу грешку.

Карлос је био знатно сигурнији у наставку, а кључни брејк у другом сету начинио је у трећем гему.

Без проблема је привео овај период крају, не дозволивши ривалу да му узме више од два поена у неком сервис гему.

Могао је Алкарас и у трећем гему трећег сета да сломи Американца, али се овај некако провукао.

Наставак овог периода био је миран, сервери прилично убједљиви и сигурни, све до 11. гема, када је Алкарас искористио брејк шансу и дотукао Американца.

(б92)

Карлос Алкараз

Аустралијан опен 2026

