Кључни знакови: Како препознати која је рука код бебе доминантна

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

Прва година живота бебе једно је од најинтензивнијих раздобља у којем дијете свакодневно учи нове вјештине и открива свијет око себе. Већ у првих неколико мјесеци, беба учи самостално држати и окретати главицу.

Како се беба развија, долази ред на сједење, пузање, стајање, ходање, а у вријеме првог рођендана многе бебе чак почињу поскакивати и трчати.

У другој половини прве године дијете све више користи своје руке да истражује околину. Главни покрети укључују хватање, пуштање, манипулацију предметима и експериментирање с њима. У почетку беба подједнако користи обје руке, али од шестог до десетог мјесеца често почиње преферирати једну руку више од друге. Крајња одлука о доминацији руке, односно сталној употреби само једне стране, обично се стабилизује око треће или четврте године живота.

ILU-BEBA-140925

Свијет

Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

Доминантна рука је она која се користи чешће и спретније приликом обављања различитих активности. Слична појава може се уочити и код ногу, ока или уха. Већина људи користи десну руку као доминантну, док мали број чине љеворуки или они који подједнако добро користе обје руке, такозвани амбидекстри.

Одређивање доминантне руке почиње још у пренаталном раздобљу, када фетус показује већу активност једном руком. И након рођења, новорођенчад често окреће главу у једну страну док лежи на леђима, што такођер може бити повезано с каснијом доминантношћу руке. Већина беба, око 95 посто, окреће главу удесно.

Током прве године живота, развој покрета и координације руку је кључан за свакодневно учење и откривање свијета око дјетета. Свака мала активност, од хватања предмета до првих корака, доприноси јачању способности и самосталности дјетета.

