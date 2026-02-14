Logo
Возач трамваја смрти: Нисам крив, жао ми је те омладине

Аваз

tramvaj iskočio iz šina
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Пред Кантоналним судом у Сарајеву одржано је рочиште за одређивање притвора возачу трамваја Аднану Касаповићу.

На рочишту за одређивање притвора Аднану Касаповићу, обратио се и сам осумњичени.

"Нисам крив, него је узрок техничке природе, ово је познато свим возачима трамваја", рекао је.

Возач: Видео - надзор ће показати доста тога

Рекао је да се ово дешава врло често и да ће видео-надзор показати доста тога, а још није прегледан снимак.

"Жао ми је те омладине, све ми је тешко пало", казао је Касаповић.

Одлука Суда бит ће донесена сутра, 15. фебруара.

Подсјећамо, трамвај је крећући при великој брзини од Жељезничке станице искочио са шина и том приликом усмртио Ердоана Моранкића и повриједио четири особе.

Притвор се тражи због узнемирења јавности.

Шта је рекао тужилац?

Тужилац Един Шаћировић ја казао да је велика вјероватноћа да је главни узрок несреће људски фактор.

Навео је да је вјештак саобраћајне струке рекао да возач трамваја није прилагодио брзину, а вјештак електро струке да није било трагова квара, као ни проблема у напону.

Такође је казао да је могао искључити струју да је примијетио проблем. Вјештак машинске струке је навео да су биле исправне кочнице и склопке.

Додао је да је свједокиња вид‌јела да је од почетка вожње брже возио.

"Грађани су видно узнемирени због учесталости сличних догађаја, свједочимо масовним протестима. Пуштање на слободу осумњиченог би пољуљало повјерење у правосуђе", рекао је тужилац.

Шта каже адвокат Аднана Касаповића?

Адвокат Аднана Касаповића је на рочишту за одређивање притвора је казао да је видљиво да се трамвај кретао великом брзином, али да је узрок техничка неисправност трамваја.

"Осумњичени је покушао зауставити трамвај након квара, али није успио папучицу за струју повући прије кривине", рекао је.

Навео је да су се исти кварови дешавали више пута, чак и исти дан на Илиџи.

"Када добију залијепљену вожњу, они не могу успорити. Вјештаци су прелиминарно само рекли шта мисле да је узрок", рекао је.

Везано за узнемирење јавности, казао је да је бесмислено да се то због учесталости несрећа дешава, преноси Аваз.

Искакање трамваја у Сарајеву

Сарајево

tramvaj

