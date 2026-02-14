Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

Извор:
АТВ
14.02.2026
17:40
Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је данас одређивање притвора за М.Г. (52) из Лакташа осумњиченог за насиље у породици.
Притвор је затражен због опасности да ће осумњичени поновити кривично дјело, саопштено је из ОЈТ.
Како наводе, о притвору ће одлучити Основни суд у Бањалуци.
