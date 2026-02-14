Logo
Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

АТВ

14.02.2026

17:40

Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је данас одређивање притвора за М.Г. (52) из Лакташа осумњиченог за насиље у породици.

Притвор је затражен због опасности да ће осумњичени поновити кривично д‌јело, саопштено је из ОЈТ.

Policija

Хроника

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

Како наводе, о притвору ће одлучити Основни суд у Бањалуци.

Притвор

Лакташи

ОЈТ Бањалука

