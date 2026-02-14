Logo
Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

АТВ

14.02.2026

17:16

Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ
Фото: МУП ТК

У полицијској акцији спроведеној 12. и 13. фебруара на подручју Тузле, Лукавца и Грачанице ухапшено је пет лица, а заплијењена је већа количина опојне дроге, новца и опреме за препакивање, саопштено је из Министарство унутрашњих послова Тузланског кантона.

Током претреса на више локација пронађено је 14 паковања материје која асоцира на "спид", 16 паковања канабиса, 20 таблета и розе прашкаста материја за коју је вјештачењем утврђено да је МДМА. Одузете су и четири дигиталне ваге, мобилни телефони, дробилице, као и новац у износу од 10.200 КМ и 2.910 евра.

Због сумње да су починили кривично дјело 'Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога' ухапшени су Д.С. (28) из Тузле, код којег је пронађено више од 835 грама амфетамина и 45 грама канабиса, Д.М. (23) из Лукавца са више од 155 грама канабиса, те Ш.Х. (45) из Грачанице, код којег су пронађени амфетамин и МДМА.

Џакара Ентони

Остали спортови

Аустралка освојила злато у новој олимпијској дисциплини

Приликом претреса извршени су и претреси лица затечених у објектима С.Б. (39), А.М. (36) и Ф.Х. (29) из Грачанице, код којих су такође пронађене мање количине материја које асоцирају на опојну дрогу.

Током акције затечена су и лица А.М. (35) и М.Џ. (26), за којима су биле расписане централне оперативне потраге, а која су раније правоснажно осуђивана за иста кривична дјела. И они су лишени слободе и предати у надлежност Судске полиције ФБиХ.

Осумњичени ће након криминалистичке обраде бити предати у надлежност Тужилаштва, навели су из Министарства.

Полиција поручује да се активности на сузбијању нарко-криминала настављају.

