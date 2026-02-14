Грађани траже одговорност надлежних за трамвајску несрећу

Извор:
СРНА
14.02.2026
15:32
Више стотина грађана окупило се данас испред Земаљског музеја у Сарајеву, на мјесту трамвајске несреће у којој је погинуо младић из Брчког Ердоан Моранкић, захтијевајући одговорност надлежних и хитне мјере за безбједност саобраћаја.
Грађани носе транспаренте са порукама попут "„Ако нас све поубијате, од кога ћете красти", "Доста!", "Мир, мир, мир, ето сам је трамвај смрти крив", преносе федерални медији.
Организатори скупа и грађани позвали су Владу Кантона Сарајево да одмах повуче старе трамваје из саобраћаја и хитно унаприједи безбједносне стандарде у јавном превозу.
Они су истакли да политичка воља, а не финансијска средства представља кључ за рјешење проблема.
Протест је организовала неформална група грађана "Реци доста" како би исказала незадовољство због стања трамвајске инфраструктуре и недостатка превентивних мјера.
На мјесту несреће јуче су протест одржали студенти и средњошколци, који су на два сата блокирали саобраћај, истичући да се не осјећају сигурно у градском превозу.
У овој несрећи трагично је настрадао Ердоан Моранкић из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, када је, док се налазио на трамвајској станици, трамвај изненада искочио из шина.
Још четири особе су повријеђене, а међу њима и седамнаестогодишња дјевојка којој је усљед задобијених повреда ампутирана нога.
Возач трамваја А. К. (48) ухапшен је након несреће.
