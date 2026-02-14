Logo
Large banner

Грађани траже одговорност надлежних за трамвајску несрећу

Извор:

СРНА

14.02.2026

15:32

Коментари:

0
Грађани траже одговорност надлежних за трамвајску несрећу
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Више стотина грађана окупило се данас испред Земаљског музеја у Сарајеву, на мјесту трамвајске несреће у којој је погинуо младић из Брчког Ердоан Моранкић, захтијевајући одговорност надлежних и хитне мјере за безбједност саобраћаја.

Грађани носе транспаренте са порукама попут "„Ако нас све поубијате, од кога ћете красти", "Доста!", "Мир, мир, мир, ето сам је трамвај смрти крив", преносе федерални медији.

Организатори скупа и грађани позвали су Владу Кантона Сарајево да одмах повуче старе трамваје из саобраћаја и хитно унаприједи безбједносне стандарде у јавном превозу.

Љубав

Занимљивости

Пет знакова не могу да смисле Дан заљубљених, јесте ли и ви такви?

Они су истакли да политичка воља, а не финансијска средства представља кључ за рјешење проблема.

Протест је организовала неформална група грађана "Реци доста" како би исказала незадовољство због стања трамвајске инфраструктуре и недостатка превентивних мјера.

На мјесту несреће јуче су протест одржали студенти и средњошколци, који су на два сата блокирали саобраћај, истичући да се не осјећају сигурно у градском превозу.

У овој несрећи трагично је настрадао Ердоан Моранкић из Брчког, студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву, када је, док се налазио на трамвајској станици, трамвај изненада искочио из шина.

Још четири особе су повријеђене, а међу њима и седамнаестогодишња дјевојка којој је усљед задобијених повреда ампутирана нога.

Возач трамваја А. К. (48) ухапшен је након несреће.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

Искакање трамваја у Сарајеву

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љубав. вјенчање

Занимљивости

Пет знакова не могу да смисле Дан заљубљених, јесте ли и ви такви?

2 ч

0
Гаси се производња популарних телевизора

Економија

Гаси се производња популарних телевизора

2 ч

0
Kupus

Здравље

Проблем отечених ногу може се ефикасно ријешити уз лист купуса

2 ч

0
Саво Минић добио повељу општине Вишеград

Република Српска

Минићу уручена повеља општине Вишеград

2 ч

0

Више из рубрике

Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране

Хроника

Дојављивао вријеме претреса: Службеник СИПА-е признао кривицу, Суд одредио мјере забране

5 ч

1
Татјана Јечменица

Хроника

Возач камиона након судара у ком је погинула Татјана Јечменица: ''Секунде су биле у питању''

5 ч

0
Маријо Дадић

Хроника

У Мостару убијен Маријо Дадић звани Пинк Пантер: Серијски крадљивац, више пута осуђиван

5 ч

0
Младић сатима злостављао дјевојку: Стављао јој нож под врат, клијештима стискао прсте

Хроника

Младић сатима злостављао дјевојку: Стављао јој нож под врат, клијештима стискао прсте

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Осумњичен за насиље у породици: Затражен притвор за Лакташанина

17

36

Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

17

30

ChatGPT на удару: Милиони позивају на отказивање претплате

17

24

Аутомобил ударио у камион па у аутобус, има страдалих

17

16

Велика полицијска акција: Пали због спида, МДМА и више хиљада КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner