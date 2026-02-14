У Мостару убијен Маријо Дадић звани Пинк Пантер: Серијски крадљивац, више пута осуђиван

Извор:
Аваз
14.02.2026
12:05
У мостарском насељу Залик недалеко од амбуланте убијен је Маријо Дадић (39), сазнаје портал "Аваза".
Ријеч је мушкарцу из Бугојна који је настањен у Мостару, а због провалничких вјештина прозван је "Пинк Пантер".
Он иза себе има низ осуђујућих пресуда управо због провалничких крађа, али и других кривичних дјела.
Мушкарац је убијен код контејнера који се налазе на паркингу, а трагови крви се виде на више мјеста у близини мјеста немилог догађаја.
Припадници МУП-а ХНК се налазе и даље на терену.
Убиство се десило јутрос у 3:20 сати, а полиција је добила пријаву упосленика Хитне медицинске помоћи да је мушка особа преминула.
Према информацијама с лица мјеста и досадашњем току истраге убиство је почињено ватреним оружјем. Међутим, то ће бити утврђено обудкцијом која је заказана за данас у послијеподневним сатима. Полиција располаже одређеним информацијама које се односе на починитеља и на томе се интензивно ради, пише Аваз.
