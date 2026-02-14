Logo
Двојац упао у станицу и напао полицију, повријеђен службеник

Стеван Лулић

14.02.2026

10:53

Дервенћани Б.Н. и И.Б. ухапшени су јуче, 13. фебруара, због напада на полицајце, пријетњи и вријеђања, саопштено је из Полицијске управе Добој.

"Полицијски службеници Полицијске станице Дервента су јуче, 13.02.2026. године, лишили слободе лице иницијала Б.Н. из Дервенте, због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело „Напад на службено лице у вршењу службене дужности“ и лице иницијала И.Б. из Дервенте због почињеног прекршаја из члана 24. (Ометање државних органа, привредних друштава и других правних лица у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду и миру Републике Српске", наводи се у саопштењу.

Појашњава се да је најприје полицијска станица добила телефонски позив путем којег је једна особа вријеђала полицијске службенике.

"Недуго потом, у службене просторије Полицијске станице Дервента су приступила два лица, од којих је једно лице иницијала Б.Н. и упућује пријетње, а затим физички насрће на полицијске службенике наносећи тјелесне повреде једном полицијском службенику, док је друго лице иницијала И.Б. вријеђало полицијске службенике, након чега су оба лишена слободе", објашњавају у полицији.

По комплетирању и документовању предмета Б.Н. ће уз извјештај о извршеном кривичним дјелу бити предат Окружном јавном тужилаштву Добој, док ће против И.Б. бити покренут прекршајни поступак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

