Жељка Митровића покрала позната водитељка

Извор:

Ало

14.02.2026

10:39

Коментари:

0
Жељка Митровића покрала позната водитељка
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Водитељ Божо Добриша шокирао је тврдњама да је позната водитељка Пинка наводно покрала Жељка Митровића.

"Жељка Митровића је позната водитељка ударне емисије на Пинку покрала за више од 50.000 евра. Клела се у дијете да то није урадила и да је врати на посао, па се он некако смиловао. Али јој слиједи шут-карта", рекао је Божо недавно.

Гејзир избио у Домаљевцу

Градови и општине

У БиХ избио гејзир, геолог тврди да има нафте

Митровић је крај претходне године обиљежио отказима на Пинку, а недавно је Божо Добриша открио да неће дати бонусе онима који су му радили иза леђа.

"За многе са Пинка на крају године неће бити бонуса од Жељка. Већ су му их узели сами, ако ме разумијете. Већ смо навикли да нас Жељко за сваку Нову годину изненади разним бонусима. Међутим, ове Нове године многи ће остати без, јер су претјерали", рекао је Божо Добриша.

het

Друштво

ХЕТ: Од сутра регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

"Жељко је наш најбољи Дјед Мраз. Баш они за које мислите да неће никада то урадити, баш ти су узели мимо закона. Знате већ и сами тренутну ситуацију на Пинку. Не очекујем бонус, јер ми је дао много више", поручио је Божо Добриша.

Жељко Митровић

pink

Коментари (0)
