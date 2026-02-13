Скинула се Адријана Лима, показала зашто и даље доминира модном пистом

13.02.2026
Манекенка Адријана Лима поново је доказала зашто деценијама важи за једно од најпрепознатљивијих лица модне индустрије. Гдје год да се појави, пажња јавности је загарантована, а сваки њен ангажман у свијету моде моментално постаје тема дана.
У најновијој кампањи бренда Victoria's Secret, снимљеној поводом Дана заљубљених, Адријана је заблистала заједно са Кендис Свонпул. Две модне иконе позирале су у изазовним комадима веша, а серија фотографија изазвала је лавину реакција на друштвеним мрежама, преноси Она.рс.
Посебну пажњу привукли су кадрови у којима фатална Бразилка самоуверено носи минималистички модел, демонстрирајући фигуру по којој је годинама препознатљива.
Низ похвала само је потврдио да Адријана и даље има статус једне од најомиљенијих манекенки међу фановима широм свијета.
Адријана Лима је дио Victoria's Secret приче још од 2000. године, а на великој повратничкој ревији бренда јасно је показала да њен утицај на модну сцену не јењава. Харизма, став и препознатљива енергија учврстили су њен статус ветеранке која и даље доминира пистом.
Ван модних кампања, Адријана ужива у породичном животу. У браку је са Андреом Лемером, са којим је добила сина, док из брака са бившим српским кошаркашем Марком Јарићем има двије ћерке Валентину и Сијену.
