Стоја изненадила одлуком: Убрзо планирам да напустим пјевање

Извор:

Гранд

13.02.2026

16:05

Пјевачица Стоја Новаковић наступила је прошле ноћи једном ресторану у престоници, а пред сам почетак проговорила је о односу са својим супругом, али и најавила повлачење са естраде.

Стоја је све изненадила својом одлуком:

"Мој муж и ја смо заљубљени већ 22 године, љубав треба славити сваки дан. Ја рецимо јако волим да идем у неки спа, увијек ме лијепо изненади. Ја нисам уопште романтична, али он је тај који зна и подсјети ме да будем романтична. Треба нешто и да се дода и зачини у браку", рекла је пјевачица, па открила да жели да се повуче са естраде.

Љубав

Занимљивости

Знакови који чине најскладније парове - и изгледом и карактером

"Ја једва чекам да одем да се мало охладим од естраде и убрзо планирам да напустим пјевање, биће на Јутјубу, и нових пјесама, али наступа не вјерујем. Нисам ни уморна, ни ништа, само треба дати простора и за младе, да буду виђени, да зараде и да се друже са публиком. Ја то увијек говорим, тако да ето. Гледаћу да више уживам. Мене не ради популарност, толико сам се нарадила. Волим своју публику, концерт не планирам, можда сам изузетак, али мене то не интересује. Никад се нисам лактала да будем у првом плану, већ сам била скромна, поносна сам на своје године. Баш ме брига да ли сам дебела или мршава, свака жена је лијепа на свој начин, жене треба да се поштују и воле онакве какве јесу. Немам намјеру да се мијењам ни мужу ни никоме”, рекла је Стоја, преноси Гранд ТВ.

