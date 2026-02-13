Logo
Large banner

Преминула мајка Гоге Секулић: Не могу ово поднијети

Извор:

Гранд

13.02.2026

10:25

Коментари:

0
Гога Секулић
Фото: Инстаграм/ sekulicgoga

Пјевачица Гога Секулић обавијестила је јавност да јој је преминула мајка Нада, а тужну вијест подијелила је путем друштвених мрежа.

Уз њихову заједничку фотографију, упутила јој је потресне ријечи које су многе дирнуле.

Гога је била изузетно везана за мајку и често је истицала колико јој значи, а сада је признала да јој је тешко да се помири са губитком.

“Мајко… Не, не могу то поднети и не желим веровати”, написала је пјевачица уз емотикон сломљеног срца.

Иако ријетко говори о приватном животу, познато је колико јој је породица важна. У више наврата наглашавала је да су у њеном дому важила строга правила, без обзира на то што је јавна личност.

Goga Sekulic

Сцена

Гогу Секулић запросила дјевојка - прихватила прстен

“Људи не схватају да моје не занима, ја сам јавна личност за себе, за своју каријеру, за њих сам ћерка и правила морају да се поштују”, рекла је Гога за Адриа ТВ својевремено.

(гранд тв)

Подијели:

Тагови :

Гога Секулић

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гога Секулић признала са колико година је изгубила невиност

Сцена

Гога Секулић признала са колико година је изгубила невиност

6 мј

0
Гога Секулић оптужила Северину за крађу: Севе лопове

Сцена

Гога Секулић оптужила Северину за крађу: Севе лопове

6 мј

0
Гога Секулић проговорила о љубави: Не би било лоше да буде Црногорац

Сцена

Гога Секулић проговорила о љубави: Не би било лоше да буде Црногорац

6 мј

0
Гога Секулић открила у каквим је односима са бившим супругом

Сцена

Гога Секулић открила у каквим је односима са бившим супругом

7 мј

0

Више из рубрике

Фетах Мујић изнио шок тврдње о Индири Радић: Видио сам њу и Срећка

Сцена

Фетах Мујић изнио шок тврдње о Индири Радић: Видио сам њу и Срећка

16 ч

0
Слоба Радановић хитно отказао наступ

Сцена

Слоба Радановић хитно отказао наступ

16 ч

0
Породица Саше Поповића обиљежава прву крсну славу без њега: Кћерка објавила фотографију

Сцена

Породица Саше Поповића обиљежава прву крсну славу без њега: Кћерка објавила фотографију

19 ч

0
Чије презиме носи дијете Милице Тодоровић?

Сцена

Чије презиме носи дијете Милице Тодоровић?

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

12

34

Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner