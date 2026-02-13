Преминула мајка Гоге Секулић: Не могу ово поднијети

Извор:
Гранд
13.02.2026
10:25
Пјевачица Гога Секулић обавијестила је јавност да јој је преминула мајка Нада, а тужну вијест подијелила је путем друштвених мрежа.
Уз њихову заједничку фотографију, упутила јој је потресне ријечи које су многе дирнуле.
Гога је била изузетно везана за мајку и често је истицала колико јој значи, а сада је признала да јој је тешко да се помири са губитком.
“Мајко… Не, не могу то поднети и не желим веровати”, написала је пјевачица уз емотикон сломљеног срца.
Иако ријетко говори о приватном животу, познато је колико јој је породица важна. У више наврата наглашавала је да су у њеном дому важила строга правила, без обзира на то што је јавна личност.
“Људи не схватају да моје не занима, ја сам јавна личност за себе, за своју каријеру, за њих сам ћерка и правила морају да се поштују”, рекла је Гога за Адриа ТВ својевремено.
