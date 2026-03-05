Бивши руски сенатор повезан са Епстином пронађен мртав

05.03.2026
Бивши руски сенатор Умар Џабраилов, чије се име појављивало у документима повезаним са Џефријем Епштајном, пронађен је мртав у Москви.
Руски државни медији су јавили да је 67-годишњи Џабраилов пронађен мртав јуче у стамбеном комплексу у центру града са пиштољем поред себе. Неименовани полицијски извори описали су случај као самоубиство, извјештава Newsweek .
Према ТАСС-у, Џабраилов је пребачен у болницу, али љекари нису успјели да га спасу. Исти извор је рекао да је Џабраилов раније био хоспитализован након покушаја самоубиства 2020. године. Полиција је саопштила да у његовој смрти „нема елемената кривичног дјела“.
„Инцидент је под истрагом. Нема елемената кривичног дјела. Мотиви самоубиства се истражују“, рекао је полицијски извор агенцији ТАСС. Руске власти ће наставити да истражују околности Џабраиловљеве смрти.
Име Умара Џабраилова пронађено је у недавно објављеним Епштајновим документима због имејлова које је размјенио са Гислен Максвел, осуђеном сарадницом Џефрија Епштајна, 2001. године. У мају те године, Џабраилов јој је написао: „Драга Гислен, вратио сам се из Лондона и планирам да будем у Москви. Заиста желим да те видим, али морам да знам тачно када стижеш, јер желим да се бринем о теби и организујем пријем. Желим ти све најбоље! Умаре.“
Максвел је сљедећег дана одговорио: „Умаре, жао ми је што нисмо могли да дођемо прошле недјеље. Наши планови су се промјенили и завршили смо у Француској.“ Додала је да ускоро планира путовање у Москву и питала: „Хоћеш ли бити тамо и можемо ли се видјети?“
Гислејн Максвел тренутно служи затворску казну у САД након што је проглашена кривом за помагање Епштајну у сексуалном злостављању малољетних дјевојчица. Њено само помињање у документима не подразумева било какву кривицу или везу са Епштајновим злочинима.
Џабраилов, који се кандидовао за председника Русије 2000. године, коментарисао је преписку рекавши да Максвела сматра пријатељем. „Били смо пријатељи и љето смо провели заједно на различитим мјестима у Европи“, цитирао га је руски новински портал NEWS.Ru. „То је све. Пријатељска порука од познаника са којим сам се тада дружио.“
Џабраилов је такође доспио у вијести због свог пријатељства са Шоном „Дидијем“ Комбсом. Након што је у новембру 2024. године испитиван о њиховој вези, на Телеграму је објаснио да се спријатељио са Комбсом, као и са Бијонсе и Џеј Зијем, на Филмском фестивалу у Кану.
„Моја јахта се случајно нашла усидрена поред њихове. Постали смо пријатељи и касније смо почели заједно да посећујемо разне догађаје“, написао је. Осврћући се на оптужбе против Комбса, додао је: „Није било никаквих 'журки са нафтом' нити било каквих других сумњивих ствари.“
„Упркос свим скандалима и гласинама о којима се сада пише у медијима, нисам примјетио ништа лоше током нашег заједничког времена. Видио сам у њима не само звијезде, већ праве професионалце у свом послу, креативне, талентоване и енергичне људе“, закључио је Џабраилов. Ухапшен је 2017. године након што је пуцао из декоративног пиштоља у хотелу „Четири сезона“ у Москви.
