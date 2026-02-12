Logo
Фетах Мујић изнио шок тврдње о Индири Радић: Видио сам њу и Срећка

Извор:

Блиц

12.02.2026

20:54

Коментари:

0
Власник једног локала у Бечу, Фетах Мујић, изнио је тврдње о пјевачици Индири Радић и пјевачу Срећку Шушићу које ће многе изненадити.

Индира Радић и Срећко су, како он тврди, наводно били у вези.

Мујић је изнио је низ детаља о њима, а ниједан досад није био познат јавности.

sloba radanovic instagram

Сцена

Слоба Радановић хитно отказао наступ

"Индира Радић је код нас имала први наступ. Довео је Срећко Шушић, онај што пјева 'Улица рађа грешнике'. Дошла је из Загреба, била је медицинска сестра. Глава јој је била рундава и чупава. Живјела је са Срећком", изјавио је он.

"Ја их видио да воде љубав. Послао сам стрица да види за пиће, горе се штековало са стране", додао је Фетах Мујић у подкасту "Фајронтске приче", што је изненадило публику.

Индира Радић се након ових навода није огласила.

americka vojska nacionalna garda

Свијет

Завршено: Повукла се америчка војска

Иначе, Срећко Шушић почео је каријеру 1992. године за познату издавачку кућу "Јужни ветар".

Неки од његових хитови су "Улица рађа грешнике, "Умро бих на твојим рукама ", "Бацио бих све низ реку".

