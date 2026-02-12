Чије презиме носи дијете Милице Тодоровић?

Извор:
Телеграф
12.02.2026
15:07
Милица Тодоровић 3. фебруара је на свијет донијела сина Богдана.
У јавност је након тога изашла супруга човјека са којим је Милица добила дијете, што је значило да се не ради о слободном човјеку, са ове тачке гледишта барем не на папиру.
Јавност не престаје да прича о овој теми, а оно чега се нико није дотакао јесте - чије презиме носи пјевачицино дијете?
То није познато из разлога што се не зна да ли ће Н.М. законски признати дијете, да ли је то можда већ учинио, или то неће учинити. У случају да га не призна, дијете ће носити Миличино презиме - Тодоровић.
С обзиром на то да Милица и Н.М. нису у браку, самим тим не постоји законска претпоставка ко је отац дјетета. У том случају, неопходна је изјава о признању очинства, односно правноснажна судска одлука.
Пријава рођења дјетета се врши у породилишту.
Ако је Милица изразила жељу да име оца буде наведено у пријави која се обавља преко еБебе, пријаву су морали извршити заједно, у породилишту, односно - неопходно је присуство оца приликом пријаве. Ако је то био случај, онда је Милица истовремено потписала изјаву о оцу дјетета, док је он био у обавези да оде у матичну службу у општини на којој је дијете рођено и потпише записник о признавању очинства најкасније у року од 30 дана од дана рођења дјетета како би све процедуре које су покренуте у породилишту могле несметано да се реализују.
Ако родитељи дјетета нису у браку и мајка не жели да наведе име оца, она дијете може пријавити сама.
Присуство мајке у матичној служби приликом потписивања записника о признавању очинства није потребно уколико је у болници потписала изјаву о оцу дјетета.
Све док лице означено као отац дјетета не потпише записник о признавању очинства у матичној служби, ниједна процедура покренута у породилишту неће бити реализована.
Постоје два начина утврђивања очинства: признањем и судским путем.
Изјаву о признању очинства по закону може дати мушкарац који је навршио 16. годину живота и који је способан за расуђивање.
Изјава не строго лична и не може се дати преко законског заступника, нити преко пуномоћника, што значи да је Н.М. у том случају морао то да обави - лично. Под условом да је то урадио.
Изјаву о признању очинства, како закон налаже, могао је дати пред матичарем, органом старатељства (центар за социјални рад), јавним биљежником, судом или у тестаменту.
Са изјавом о признању очинства мора да се сагласи и мајка дјетета (у овом случају Милица Тодоровић) ако је навршила 16. годину живота и ако је способна за расуђивање.
Сагласност мајке није потребна под условом да је она у пријави рођења дјетета навела да оцем дјетета сматра мушкарца који је касније признао очинство.
Изјава о признању очинства, као и изјава о сагласности са признањем очинства, не могу се опозвати. Ипак, постоји могућност да се судским путем тражи поништење изјава уколико постоје разлози апсолутне или релативне ништавости.
У случају да очинство није утврђено признањем, онда се оно може утврдити судским путем, што значи да је неопходно поднијети тужбу ради утврђивања очинства.
Право на утврђивање очинства имају: дијете, мајка и мушкарац који тврди да је отац дјетета.
