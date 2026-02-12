Logo
Large banner

Чије презиме носи дијете Милице Тодоровић?

Извор:

Телеграф

12.02.2026

15:07

Коментари:

0
Чије презиме носи дијете Милице Тодоровић?
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Милица Тодоровић 3. фебруара је на свијет донијела сина Богдана.

У јавност је након тога изашла супруга човјека са којим је Милица добила дијете, што је значило да се не ради о слободном човјеку, са ове тачке гледишта барем не на папиру.

Болница

Здравље

Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

Јавност не престаје да прича о овој теми, а оно чега се нико није дотакао јесте - чије презиме носи пјевачицино дијете?

То није познато из разлога што се не зна да ли ће Н.М. законски признати дијете, да ли је то можда већ учинио, или то неће учинити. У случају да га не призна, дијете ће носити Миличино презиме - Тодоровић.

Шта је по закону могло да се уради кад се дијете родило?

С обзиром на то да Милица и Н.М. нису у браку, самим тим не постоји законска претпоставка ко је отац дјетета. У том случају, неопходна је изјава о признању очинства, односно правноснажна судска одлука.

Пријава рођења дјетета се врши у породилишту.

Слађана Томашевић

Занимљивости

"Скини то с главе, јеси нормална?Не можеш тако у програм": Сцена пред емисију РТС-а коју нисте могли да видите

Ако је Милица изразила жељу да име оца буде наведено у пријави која се обавља преко еБебе, пријаву су морали извршити заједно, у породилишту, односно - неопходно је присуство оца приликом пријаве. Ако је то био случај, онда је Милица истовремено потписала изјаву о оцу дјетета, док је он био у обавези да оде у матичну службу у општини на којој је дијете рођено и потпише записник о признавању очинства најкасније у року од 30 дана од дана рођења дјетета како би све процедуре које су покренуте у породилишту могле несметано да се реализују.

Ако родитељи дјетета нису у браку и мајка не жели да наведе име оца, она дијете може пријавити сама.

Присуство мајке у матичној служби приликом потписивања записника о признавању очинства није потребно уколико је у болници потписала изјаву о оцу дјетета.

Џефри Епстајн

Свијет

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

Све док лице означено као отац дјетета не потпише записник о признавању очинства у матичној служби, ниједна процедура покренута у породилишту неће бити реализована.

Утврђивање очинства

Постоје два начина утврђивања очинства: признањем и судским путем.

Изјаву о признању очинства по закону може дати мушкарац који је навршио 16. годину живота и који је способан за расуђивање.

Изјава не строго лична и не може се дати преко законског заступника, нити преко пуномоћника, што значи да је Н.М. у том случају морао то да обави - лично. Под условом да је то урадио.

трамвај сарајево

Хроника

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Изјаву о признању очинства, како закон налаже, могао је дати пред матичарем, органом старатељства (центар за социјални рад), јавним биљежником, судом или у тестаменту.

Са изјавом о признању очинства мора да се сагласи и мајка дјетета (у овом случају Милица Тодоровић) ако је навршила 16. годину живота и ако је способна за расуђивање.

Сагласност мајке није потребна под условом да је она у пријави рођења дјетета навела да оцем дјетета сматра мушкарца који је касније признао очинство.

Изјава о признању очинства, као и изјава о сагласности са признањем очинства, не могу се опозвати. Ипак, постоји могућност да се судским путем тражи поништење изјава уколико постоје разлози апсолутне или релативне ништавости.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Марта Кос је потпуно небитна

Утврђивање очинства судским путем

У случају да очинство није утврђено признањем, онда се оно може утврдити судским путем, што значи да је неопходно поднијети тужбу ради утврђивања очинства.

Право на утврђивање очинства имају: дијете, мајка и мушкарац који тврди да је отац дјетета.

Подијели:

Тагови :

Милица Тодоровић дијете

Milica Todorović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Свијет

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

4 ч

0
Гислен Максвел

Свијет

Бонди: Надам се да ће Гислен Максвел умријети у затвору

4 ч

0
Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

Република Српска

Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

4 ч

0
Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

Друштво

Огласило се Министарство финансија: Сутра исплата 54.000.000 КМ

4 ч

0

Више из рубрике

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Сцена

Каспер живи у соби од 12 квадрата на периферији Њујорка? Крије од пјевачице истину, Мина се одмах огласила

10 ч

0
Умро познати глумац: Издало га срце

Сцена

Умро познати глумац: Издало га срце

21 ч

0
Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

Сцена

Дара Бубамара на естетске операције дала богатство, ево колико је искеширала

22 ч

0
Ријана

Сцена

Милијардерка кромпир бира сама

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner