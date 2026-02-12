Додик: Марта Кос је потпуно небитна

Извор:
АТВ
12.02.2026
14:38
Коментари:0
Марта Кос, ма ко то био, каже да јој нисам битан и константно се бави мноме, изјавио је лидер СНСД-а Милорад Додик и упитао шта ли би радила да је битан.
"Мени је она потпуно небитна и не бавим се њоме. Када ничим изазвана изговара моје име, тада јој укажем на њену небитност", рекао је Додик.
Коментаришући њену најаву да ће имати разговоре у Републици Српској, Додик јој је одговорио да у Бањалуци може разговарати с лузерима или сама са собом у огледалу.
"Говори и о сецесији. Она то одлично зна. Долази из земље која је спровела сецесију. Срби су за себе, нису против других. Разлика постоји", поручио је Додик у објави на "Иксу".
Марта Кос, ма ко то био, каже да јој нисам битан и константно се бави мноме. Шта ли би радила да сам битан?— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 12, 2026
Мени је она потпуно небитна и не бавим се њоме. Када ничим изазвана изговара моје име, тада јој укажем на њену небитност.
Видим да најављује разговоре у Републици Српској.…
