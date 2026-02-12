Logo
Large banner

Додик: Марта Кос је потпуно небитна

Извор:

АТВ

12.02.2026

14:38

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

Марта Кос, ма ко то био, каже да јој нисам битан и константно се бави мноме, изјавио је лидер СНСД-а Милорад Додик и упитао шта ли би радила да је битан.

"Мени је она потпуно небитна и не бавим се њоме. Када ничим изазвана изговара моје име, тада јој укажем на њену небитност", рекао је Додик.

Коментаришући њену најаву да ће имати разговоре у Републици Српској, Додик јој је одговорио да у Бањалуци може разговарати с лузерима или сама са собом у огледалу.

"Говори и о сецесији. Она то одлично зна. Долази из земље која је спровела сецесију. Срби су за себе, нису против других. Разлика постоји", поручио је Додик у објави на "Иксу".

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Марта Кос

Европска унија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

Република Српска

Стевандић: ЦИК се прогласио за "свету краву"

30 мин

0
Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

Република Српска

Влада Српске одржала сједницу, ово су одлуке

1 ч

0
Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

Република Српска

Блануша: Можда Станивуковић подржи кандидатуру Вукановића

1 ч

2
Влада Републике Српске

Република Српска

Директор Републичке управе за инспекцијске послове разријешен дужности

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

14

38

Додик: Марта Кос је потпуно небитна

14

28

Путинова заштита од државног удара: Све је на једном човјеку – дао му је потпуну контролу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner