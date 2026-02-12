Logo
Large banner

Директор Републичке управе за инспекцијске послове разријешен дужности

Извор:

АТВ

12.02.2026

13:29

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске данас је донијела Рјешење о разрјешењу Милована Крче дужности директора Републичке управе за инспекцијске послове.

Како је наведено из Владе након одржане сједнице, он је дужности разријешен због одласка у пензију.

Подијели:

Таг :

Влада Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: ''Тројка'' рачуна да ће нападима на институције и предсједника Српске добити политичке поене

Република Српска

Кошарац: ''Тројка'' рачуна да ће нападима на институције и предсједника Српске добити политичке поене

5 мј

0
Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове

Република Српска

Минић: Састанак са Замполијем потврђује неке нове вјетрове

2 д

3
Влада Српске издваја 60 милиона за пројекте широм земље

Република Српска

Влада Српске издваја 60 милиона за пројекте широм земље

5 д

0
За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

Република Српска

За Болницу Фоча 48 милиона КМ; Институт за јавно здравство добија двије организационе јединице

6 д

0

Више из рубрике

У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак

Република Српска

У једном дану три сједнице: Заказана и 32. посебна у уторак

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ако ико прави малверзације, онда то праве чланови ЦИК-а

3 ч

0
Majstor, zanatlija

Република Српска

На тржишту рада најтраженије занатлије

3 ч

0
Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

Република Српска

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић

4 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

14

46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner