Директор Републичке управе за инспекцијске послове разријешен дужности

Извор:
АТВ
12.02.2026
13:29
Коментари:0
Влада Републике Српске данас је донијела Рјешење о разрјешењу Милована Крче дужности директора Републичке управе за инспекцијске послове.
Како је наведено из Владе након одржане сједнице, он је дужности разријешен због одласка у пензију.
Република Српска
5 мј0
Република Српска
2 д3
Република Српска
5 д0
Република Српска
6 д0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
14
52
14
46
14
44
14
42
14
41
Тренутно на програму