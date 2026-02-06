Влада Српске издваја 60 милиона за пројекте широм земље

Аутор:Весна Азић
06.02.2026
19:15
Коментари:0
Од Фоче, преко Бањалуке и Градишке, па све до Шамца, Приједора и Бијељине, Влада Српске данас је распоредила одлуке тешке више од 60 милиона марака. Добра вијест за Фочаке; Универзитетска болница улази у дуго најављивану, велику обнову. Радови и савремена медицинска опрема плаћају се 48 милиона марака у наредне четири године.
Јавно здравство шири се и ка сјеверу. Институт добија своје јединице у Приједору и Бијељини. За куповину и опремање простора издваја се око три милиона марака. Све то како би услуге биле ближе грађанима.
,,Са којег аспекта смо разматрали ово? Прије свега са аспекта унапређења квалитета здравствене заштите самих пацијената. А са друге стране и као Универзитетске базе Универзитета у Фочи и образовања нових кадрова, потребе за новом опремом како би се наставни процес одвијао савременије и боље на цијелом Универзитету’’, каже Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Обуставља се поступак јавне набавке објекта у Приједору-Мраковици за потребе обављања редовних дјелатности Угоститељског сервиса. Разлог је, кажу, између осталог и оптерећење хипотеком. Понуђач није реализовао ни уговорне одредбе.
,,Комисија коју је именовао Угоститељски сервис Владе Републике Српске оцјењивао је понуде и утврдио да је објекат под хипотеком. Под два, да постоји забиљешка о неизмиреним пореским обавезама и обавезама које је понуђач преузео у поступку стечаја, а то је да задржи дјелатност, да запосли најмање 15 радника и уложи милион и по марака у објекат’’, рекао је Зоран Чавић, директор Угоститељског сервиса Републике Српске.
Причало се и о плану пословању Електропривреде Српске. Састанак у Словенији уродио је плодом, каже премијер. Рокови за арбитраже које су нам пријетиле одгођени до априла. Од ресорног министра тражио је максималну ангажованост. Каже и да ће Влада подржати све акционе планове и документе. То је разлог због чега данас није усвојен план пословања за ову годину.
,,Морамо бити максимално одговорни, имајући у виду шта се све дешава у окружењу и импресије које су ми донијели из ЕУ и Словеније око цијене гаса и електричне енергије указују на то да је ЕУ под великим ударом поскупљења и да ће се то сигурно рефлектовати код нас када је ријеч о сировинама и свему осталом'', каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Шамац добија нову Полицијску станицу. За тај задатак Минић је задужио Министарство финансија и Министарство унутрашњих послова. За то ће, како каже, из буџета за текућу годину издвојити 1.500.000 марака. Наставља се и финансирање и изградња Српско-руског храма манастира Карановац у Кијевцима код Градишке. Премијер је на сто ставио и план о стодневном раду рада нове Владе. Јавност позива да критички помно прати све активности, јер, како каже, све је транспарентно. Знаће се кад, шта, како у ком периоду раде министарства.
