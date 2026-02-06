Logo
Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску

Извор:

АТВ

06.02.2026

15:47

Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску
Фото: X / MiloradDodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик срео се у Вашингтону са конгресменком Селест Малој и размијенио мишљења о глобалној ситуацији и Републици Српској.

- Посебно је било лијепо, непосредно прије вечере, чути химну Републике Српске - тренутак који се не заборавља. Позвао сам конгресменку Малој да посјети Републику Српску и увјери се у нашу стварност, наше људе и нашу посвећеност слободи и сарадњи - навео је Додик на Икс-у.

Таг:

Милорад Додик

