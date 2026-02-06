Додик са конгресменком Селест Малој; Позвана да посјети Српску

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик срео се у Вашингтону са конгресменком Селест Малој и размијенио мишљења о глобалној ситуацији и Републици Српској.
- Посебно је било лијепо, непосредно прије вечере, чути химну Републике Српске - тренутак који се не заборавља. Позвао сам конгресменку Малој да посјети Републику Српску и увјери се у нашу стварност, наше људе и нашу посвећеност слободи и сарадњи - навео је Додик на Икс-у.
Позвао сам конгресменку Малој да посјети Републику… pic.twitter.com/y82uee6jMB
