"Прилика да Република Српска сама говори о својим ставовима и позицији"

Аутор:Маријана Ивељић
05.02.2026
19:10
Коментари:0
Посјета Америци и Молитвени доручак међу 3.000 званица је прилика да се чује глас Републике Српске, порука је Марка Ромића. Тамо је делегација Републике Српске између осталог указала и на то колико је Дејтонски споразум угрожен.
"Оно што је предсједник Додик поновио у ових неколико дана у разговору са многобројним члановима америчког конгреса јесте да је Дејтонски мировни споразум угрожен и дубоко нарушен и да се од БиХ покушава направити држава једног народа. Администрација предсједника Трампа је врло јасна, а то је потребно је да се чује глас свих", каже Ромић, савјетник Предсједника Републике Српске.
Огроман је значај када Република Српска има прилику да сама говори о својим ставовима, позицији, али и лошем стању у БиХ јасан је Радован Kовачевић. У Сарајеву су, каже Kовачевић свјесни да Република Српска сједи са свјетским званичницима и договара, а да су они само објекат о којем се разговара.
"Република Српска је захваљујући упорној, одговорној, истрајној, патриотској политици Милорада Додика данас и те како препозната и уважена и дефинитивно боље вријеме за Републику Српску тек долази. Ако узмете да је скоро комплетно државно руководство Републике Српске прије само неколико мјесеци било под америчким санкцијама, а да је сада Република Српска на највишем нивоу са највишим државним функционерима присутна у Вашингтону са огромним бројем састанака, са министром трговине једним од најближих људи предсједника САД-а Доналда Трампа који је кључни човјек у овој царинској политици", каже Радован Ковачевић, портпарол СНСД-а.
Посјета Америци још је једна потврда да је Српска препозната политички и институционално у међународним оквирима, закључује министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
"Посебно у САД гдје се доносе важне политичке одлуке. Оно што је чињеница јесте да и ови разговори потврђују да је Република Српска постала саговорник, а не тема разговора, што није било у претходник годинама", каже Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
Глас Републике Српске у Вашингтону, али и широм свијета, је признање лидерима Републике Српске који су препознали геополитички тренутак, стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић. У свијету се, каже чују поруке које је Република Српска упућивала свих ранијих година.
"То говори о томе колико је тренутно вођство Републике Српске на исправном путу када је у питању позиционирање у глобалним политичким токовима али исто тако говори о томе колико је тај континуитет у изношењу ставова, не мијењању ставова и остајање на принципима изворног Дејтона било у суштини исправно јер оно све о чему Република Српска говори претходних 20 година, то управо данас говори Трампова администрација, а то је да се нико не може мијешати у унутрашња питања држава и да нико не може одлучивати о судбини народа у тим земљама", рекао је Синиша Пепић, стручњак за економску дипломатију.
Хистерија у Сарајеву и понашање опозиције у Српској најбоље показује значај посјете делегације Републике Српске Америци, поручује амбасадор БиХ у Србији. Ову посјету оцијенио је као озбиљну дипломатску офанзиву делегације Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
