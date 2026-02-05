Додик на Молитвеном доручку: Мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума

Извор:
Милорад Додик, предсједник СНСД-а присуствује традиционалном Молитвеном доручку у Вашингтону на позив администрације Доналда Трампа.
"Велика ми је част што присуствујем Молитвеном доручку у Вашингтону, мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума", рекао је Додик.
Молитвеном доручку присуствују и српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
