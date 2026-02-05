Logo
Large banner

Додик на Молитвеном доручку: Мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума

Извор:

АТВ

05.02.2026

16:18

Коментари:

0
Додик на Молитвеном доручку: Мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума
Фото: X / MiloradDodik

Милорад Додик, предсједник СНСД-а присуствује традиционалном Молитвеном доручку у Вашингтону на позив администрације Доналда Трампа.

"Велика ми је част што присуствујем Молитвеном доручку у Вашингтону, мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума", рекао је Додик.

Молитвеном доручку присуствују и српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

трамп доручак

Свијет

Трамп: Када хришћани буду нападнути, САД ће "насилно и злобно" одговорити

Подсјећамо, на 74. Молитвеном доручку говор је одржао амерички предсједник Доналд Трамп.

Цвијановић Додик молитвени

Република Српска

Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Молитвени доручак

Додик Молитвени доручак

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

Свијет

Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

3 ч

0
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

4 ч

0
Зељковић с Парскејлом

Република Српска

Вицо Зељковић се састао са блиским Трамповим сарадником

7 ч

1
Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Свијет

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

10 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Република Српска

Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

3 ч

1
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

4 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Је ли БиХ луда?

4 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner