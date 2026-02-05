Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

Извор:
АТВ
05.02.2026
14:35
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске поручило је да су тврдње посланика Огњена Бодироге о проблему на путу Фоча-Калиновик-Трново класични спин.
Из Министарства наглашавају да Бодирога ванредну ситуацију користи како би прикупио политичке поене, док надлежни рјешавају проблеме и доносе тешке одлуке.
Саопштење Министарства преносимо у цјелости:
Поводом видео-снимка које је народни посланик Огњен Бодирога објавио и тврдњи да је „алтернативни пут Фоча-Калиновик-Трново у катастрофалном стању”, након што је донесена одлука о затварању пута Трново-Фоча, Министарство саобраћаја и веза Републике Српске жели да нагласи да су све одлуке донесене у интересу безбједности грађана и на основу процјена у ванредним околностима - уз напомену да је алтернативни путни правац тренутно у привременом стању, али да се континуирано ради на његовом потпуном оспособљавању и унапређењу.
Народни посланик Огњен Бодирога континуирано и свјесно износи тенденциозне тврдње и манипулише чињеницама, покушавајући да одговорну и сложену ситуацију у саобраћају представи као посљедицу нечијег нерада, иако је ријеч о проблему који су надлежне институције континуирано пратиле и анализирале.
Док надлежне институције рјешавају проблеме и доносе тешке, али одговорне одлуке, Бодирога ванредну ситуацију користи за снимање видео-клипова и политичке перформансе у нади да ће кроз теме угрожене безбједности прикупити политичке поене и обезбиједити више гласова. Тврдње да „нико ништа није радио и да надлежни ћуте“ представљају класичан политички спин и покушај дискредитације институција које су управо правовременим реаговањем и стручним процјенама спријечиле могуће теже и трагичне посљедице.
Посебно забрињава што се стиче утисак да поједини политички актери више пажње посвећују медијском ефекту и снимању рилсова него могућим посљедицама по људске животе - што је приступ који је апсолутно недопустив када је ријеч о безбједности саобраћаја.
Истовремено, постављамо питање - шта би се догодило да мост није затворен у тренутку када је његова употреба постала небезбједна и да је дошло до трагедије која се могла догодити да пут није затворен? Да ли би у том случају поједини народни посланици истицали кривце у институцијама, умјесто да признају да су правовременим мјерама спријечене могуће озбиљне или трагичне посљедице по живот учесника у саобраћају, и да ли би тада чак покушавали да искористе ситуацију као средство медијске промоције?
Затварање моста на ријеци Бистрици донесено је као стручна и одговорна мјера ради заштите живота и безбједности грађана, након што су геодетска мјерења показала значајна помјерања конструктивних дијелова моста и озбиљна оштећења која онемогућавају његову сигурну употребу.
Наглашавамо да су Министарство саобраћаја и веза Републике Српске и надлежно Јавно предузеће у континуитету пратили стање моста на ријеци Бистрици и ширег подручја. Посебно је анализиран утицај радова на Хидроелектрани „Бистрица“, кроз интерне стручне састанке и координацију надлежних институција, на основу чега су донешене одлуке чији је једини циљ био заштита безбједности учесника у саобраћају.
Наглашавамо да је Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ благовремено упозоравало инвеститора ХЕ „Бистрица“ на ризике од помјерања тла и угрожавања конструктивних дијелова моста, посебно у контексту бушења и уградње шипова - што извођач радова није испоштовао.
Након проширења клизишта, директно су угрожени конструктивни дијелови моста, због чега је Јавно предузеће од 21. јануара 2026. године проступило спровођењу геодетских мјерења. Резултати су показали значајна и континуирана хоризонтална помјерања према кориту ријеке Бистрице, слијегање ослонца у износу од један до два центиметра, уочене су и озбиљне деформације обалног стуба, оспипање материјала око темеља, изражена вертикална пукотина на стубу, оштећења дилатације, пукотине асфалта у лијевој саобраћајној траци ширине и до седам центиметара, као и спирање пукотине на другом средишњем стубу.
Истичемо да је алтернативни путни правац одређен као привремено рјешење у условима ванредне ситуације. Свјесни смо тренутног стања алтернативних праваца и управо зато су у току радови на профилисању макадама, досипању материјала и сјечи шибља, док је дугорочни циљ оспособљавање алтернативних праваца у пуном капацитету.
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске наставиће да поступа одговорно, стручно и у интересу грађана, без обзира на покушаје појединаца да сваку ванредну ситуацију злоупотријебе за дневнополитичке обрачуне.
