Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

СРНА

05.02.2026

14:12

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да су извођачи радова на Хидроелектрани "Бистрица" прихватили одговорност у вези са оштећењем пута Трново - Фоча и да су обавијестили Владу да ће одмах започети санацију причињене штете.

"Тренутно се ради процедура која подразумијева обавјештење извођача радова. Неспорно је да је дошло до оштећења пута. Они су прихватили ту одговорност и обавијестили нас да ће одмах кренути у санацију штете", изјавио је данас Минић новинарима у Бањалуци.

Минић је рекао да ће Влада Српске у сарадњи са предузећем "Путеви" оомогућити алтернативни правац за путничка возила, док ће се теретни саобраћај одвијати преко Рогатице.

Пут Трново - Миљевина - Фоча од јуче је затворен за саобраћај због лошег стања и угрожене безбједности путника јер је мост на ријеци Бистрици у катастрофалном стању, што је проузроковано клизиштем које се појавило због радова на Хидроелектрани "Бистрица".

Саво Минић

Република Српска

sanacija puta

Коментари (0)
