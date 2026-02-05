Који спорт је идеалан за који хороскопски знак

Извор:
05.02.2026
Астролози тврде да одређени спортови одговарају одређеним хороскопским знаковима.
Ован би се најчешће нашао у спортовима у којима се одмах види ко је бржи, јачи и храбрији. Бокс, кикбоксинг или спринт савршено му “сједају” јер нуде адреналин, директан окршај и јасну побједу.
Бик воли ритам, издржљивост и осјећај да полако, али сигурно гради форму. Дизање утега, паверлифтинг или веслање одговарају му због снаге, дисциплине и ужитка у “конкретном” напретку, преноси Индекс.
Близанци требају динамику, промјену и друштвени моменат. Тенис, бадминтон или одбојка држе их ментално будним, траже брзе реакције и стално “разговарају” кроз игру.
Рак је везан уз емоцију, сигурност и тим у којем се осјећа прихваћено. Пливање или ватерполо често би му били први избор, као и веслање у посади – вода га умирује, а група му даје осјећај припадности.
Лав воли сцену, енергију публике и тренутке у којима може заблистати. Кошарка или ногомет идеални су јер нуде спектакл и вођу на терену, а атлетика (нпр. скокови) јер доноси "велики тренутак" кад сви гледају.
Дјевица бира спорт у којем техника, прецизност и рутина значе све. Пилатес или јога (због контроле и форме), али и спортови попут стрељаштва или столног тениса, гдје детаљи одлучују, савршено јој одговарају.
Вага тражи равнотежу, естетику и добар осјећај у тијелу, али и фер игру. Клизање, плесни спортови или тенис често јој леже јер спајају склад, елеганцију и друштвену компоненту.
Шкорпија иде дубоко: интензитет, фокус и издржљивост су му природни терен. Борилачки спортови, бразилски џиу-џицу или роњење одговарају му јер траже контролу, хладну главу и унутрашњу снагу.
Стријелац воли слободу, простор и осјећај да је "на путу". Планинарење, траил трчање или бициклизам су му као створени – спорт као авантура, а тренинг као истраживање.
Јарац бира спортове у којима се резултат гради дугорочно, кроз рад и стрпљење. Маратон, скијашко трчање или триатлон сјајно му одговарају јер траже дисциплину, план и менталну чврстоћу.
Водењак воли необично, модерно, екипно, али "на свој начин". Пењање, ултимејт фрисби или скејтбординг привлаче га јер су другачији, креативни и често имају специфичну заједницу.
Рибе бирају спорт који има "flow", машту и осјећај бијега из свакодневице. Синхронизовано пливање, плес или јога им природно пристају, а и класично пливање често им је идеално због мира и ритма.
