Зима се још није предала: Спремите се!

Извор:

Телеграф

05.02.2026

14:04

Зима се још није предала: Спремите се!
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Према прогнози РХМЗ-а, већ почетком наредне недјеље очекује се продор хладнијег таласа који ће донијети снијег не само планинским предјелима, већ и нижим дијеловима источне Србије, као и на подручју Војводине.

Иако се не прогнозирају екстремне временске прилике, како је речено на сједници, Републички штаб за ванредне ситуације остаје у стању приправности како би се на вријеме одговорило на све потенцијалне изазове које фебруарске падавине могу донијети путној и енергетској инфраструктури.

Јак вјетар

Осим падавина, директор РХМЗ-а упозорио је и на ветар, и истакао да ће удари кошаве током дана слабити, али да се јак југоисточни вјетар и даље прогнозира на југу Баната и у Доњем Подунављу. Према његовим ријечима, температуре ће до краја седмице бити у интервалу од 0 до 5 степени, док се сљедеће недјеље очекују знатне осцилације уз локалну појаву јутарњег мраза.

mtel donacija

Друштво

Помоћ за повратнике стигла и у Дрвар и Босански Петровац

Начелник Сектора за ванредне ситуације Лука Чаушић напоменуо је да општина Прибој остаје изузетак. Тамо ће ванредна ситуација, уведена због изливања ријеке Поблаћенице, остати на снази још неколико дана док се потпуно не санира оштећена путна инфраструктура.

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић поручио је на крају сједнице да, без обзира на тренутну нормализацију, пажња надлежних служби не сме да попусти, тако да су и даље све екипе у приправности уколико дође до изненађења.

"Наш је задатак да будемо на услузи грађанима. Услови су такви да никад не знате кад могу да вас задесе непогоде и зато морамо бити стално спремни и приправни", закључио је Дачић, преноси Телеграф.

