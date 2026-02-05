Logo
Пацијенти из Србије примиће вакцину против рака до краја године

Sputnjik

05.02.2026

13:23

Пацијенти из Србије примиће вакцину против рака до краја године
Фото: АТВ

Копредсједавајући Међувладиног српско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу Ненад Поповић разговарао је данас у Москви са руским миинстром здравља Михаилом Мурашковом о примјени најсавременијих руских иновативних терапија за лијечење онколошких пацијената.

- Пацијенти из Србије ће, заједно са пацијентима из Русије, бити међу првима који ће примити вакцину против рака. Рад на споразуму о сарадњи већ је започет и очекује се да први пацијенти из Србије добију терапију до краја ове године. О свему ћу информисати предсједника Вучића и министра Лончара, а наредни кораци биће реализовани кроз сарадњу надлежних институција двије земље, уз потписивање оквирних споразума - рекао је Поповић, који је министар без портфеља у Влади Србије.

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић на састанку с радницима ЖРС: Нећемо молити

Током разговора истакнуто је да Русија располаже једним од најразвијенијих система онколошке медицине у свијету, са водећим институцијама које омогућавају свеобухватно лијечење онколошких пацијената - од најсавременије дијагностике, преко различитих терапијских метода, до персонализованих приступа лијечењу.

Посебна пажња посвећена је развоју персонализованих онколошких мРНК вакцина, чија је примјена већ започета, док се резултати тренутно анализирају.

Он је додао да је ријеч о изузетно захтјевном и технолошки сложеном процесу:

- Персонализована мРНК вакцина прави се за сваког пацијента појединачно, намијењена је онима који већ болују од карцинома и дјелује тако што активира имуни систем да препозна и уништи ћелије рака, због чега је процес сложен, дуг, скуп и захтијева најсавременије технологије. Према подацима из претклиничких испитивања, вакцина је показала скоро стопроцентну ефикасност у лијечењу меланома. Очекује се да ће постати једна од најефикаснијих онколошких терапија у свијету. Тренутно је започета примјена вакцине код пацијената са раком коже и анализирају се резултати, док се у наредној фази очекује примјена код карцинома плућа, бубрега, дојке, панкреаса и других тумора.

Doktor

Здравље

Руски научници открили механизам за сузбијање раста ћелија рака

Договорено је да ће у марту представници Министарства здравља Републике Србије, чланови Владе и водећих здравствених институција посјетити руске институте "П.А. Герцена" и "Н.Ф. Гамалеја", како би се упознали са цјелокупним процесом дијагностике, лијечења и производње персонализованих мРНК вакцина.

Састанку су присуствовали и водећи руски онколог проф. др Андреј Каприн и директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Н.Ф. Гамалеја", проф. др Денис Логунов.

Поповић је, у своје лично име и у име министра здравља Србије Златибора Лончара, позвао Мурашка да посети Србију, чиме ће се додатно ојачати пријатељски односи и унаприједити билатерална сарадња у здравству.

