Стевановић на састанку с радницима ЖРС: Нећемо молити

Извор:
Глас Српске
05.02.2026
12:42
Коментари:0
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић навео је да ће идуће седмице сјести са представницима синдиката и управе "Жељезница Републике Српске“ и разговарати о њиховим захтјевима.
"Разговараћемо али нећемо никога молити. То предузеће има од 1.700 до 1.800 радника у овом тренутку, те 300 људи који су се јутрос можда појавили или нису на послу. Они се не баве тиме. Траже да добију све што их интересује. Сјешћемо са њима идуће седмице и то је једино што могу рећи у овом тренутку", казао је "Гласу" Стевановић.
Свијет
Украјина напала: Фламингом ударила на Орешник
На окупљању радника "Жељезница“, које је јутрос одржано на жељезничкој станици у Бањалуци, одлучено је да запослени обуставе рад ако управа не одговори на њихове захтјеве.
Радници овог јавног предузећа прво су се јуче окупили у Добоју, а затим данас у Бањалуци, док су за сутра најавили окупљање у Добоју.
Запријетили су управи предузећа да ће посегнути за тоталном обуставом рада 19. фебруара ако остану нијеми на њихове захтјеве.
Радници "Жељезница“ траже да њихове плате буду изједначене са најнижом републичком, али и усаглашавање платних разреда колективним уговором и увођење реда у пословање компаније.
Најновије
Најчитаније
14
47
14
39
14
38
14
35
14
27
Тренутно на програму