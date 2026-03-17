Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

Амерички носач авиона "Џералд Р. Форд" требало би сљедеће недјеље да се врати у базу на Криту ради допуне горива и могуће истраге пожара који је избио на броду, преноси Катимерини, позивајући се на изворе.
Извор наводи да се истражује и могућност да је пожар намјерно изазван, како би се окончало продужено ангажовање брода.
Носач авиона "Џералд Р. Форд" је тренутно распоређен на Блиском истоку у оквиру операција САД, очекује се у НАТО бази у заливу Суда на Криту. Брод је прошлог фебруара провео четири дана у бази у заливу Суда на Криту, снабдијевајући се залихама, прије него што се упутио ка источном Медитерану.
"The USS Gerald R. Ford had a fire while supporting President Trump's Operation Epic Fury against Iran, but the carrier is still fully operational.
Two sailors were hurt but are in stable condition. The fire started in the ship's main laundry area, was not combat-related,…
Како је раније објавио Њујорк тајмс, пожар је избио 12. марта у дијелу брода гдје се налази главна перионица и трајао је 30 сати, а више од 600 чланова посаде остало је без својих лежајева и привремено је смештено на импровизованим мјестима за спавање.
Брод, са 4.500 морнара и пилота ловаца, тренутно је у свом 10. мјесецу распоређивања, најдужем од Вијетнамског рата, наводи њујоршки лист, позивајући се на изјаве морнара и војних званичника.
Члановима посаде је речено да ће њихово распоређивање вјероватно бити продужено до маја, што би их довело до цијеле године на мору, двоструко дуже од нормалног распоређивања носача авиона.
Према званичницима, пожар је избио у вентилационом отвору сушаре у вешерници и брзо се проширио, али није оштетио погон брода. Морнари су успјели да локализују и угасе пожар.
- Када је ватра коначно угашена, 600 морнара и чланова посаде остало је без кревета и од тада спавају на подовима и столовима - казали су званичници.
Генерал Ден Кејн, начелник Здруженог генералштаба војске САД саопштио је у петак да је двоје чланова посаде повређено у пожару.
Носач је и даље потпуно оперативан, али проблеми са одржавањем, укључујући кварове на 650 тоалета и одложени период ремонтних радова, указују на оптерећење брода. Пентагон планира да носач "Џорџ Х.W. Буш" замијени "Форд" на Блиском истоку.
