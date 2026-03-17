Logo
Large banner

Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

Извор:

Агенције

17.03.2026

22:49

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Giannis Angelakis

Амерички носач авиона "Џералд Р. Форд" требало би сљедеће недјеље да се врати у базу на Криту ради допуне горива и могуће истраге пожара који је избио на броду, преноси Катимерини, позивајући се на изворе.

Извор наводи да се истражује и могућност да је пожар намјерно изазван, како би се окончало продужено ангажовање брода.

Носач авиона "Џералд Р. Форд" је тренутно распоређен на Блиском истоку у оквиру операција САД, очекује се у НАТО бази у заливу Суда на Криту. Брод је прошлог фебруара провео четири дана у бази у заливу Суда на Криту, снабдијевајући се залихама, прије него што се упутио ка источном Медитерану.

Како је раније објавио Њујорк тајмс, пожар је избио 12. марта у дијелу брода гдје се налази главна перионица и трајао је 30 сати, а више од 600 чланова посаде остало је без својих лежајева и привремено је смештено на импровизованим мјестима за спавање.

Сумња се да је пожар подметнут

Брод, са 4.500 морнара и пилота ловаца, тренутно је у свом 10. мјесецу распоређивања, најдужем од Вијетнамског рата, наводи њујоршки лист, позивајући се на изјаве морнара и војних званичника.

Члановима посаде је речено да ће њихово распоређивање вјероватно бити продужено до маја, што би их довело до цијеле године на мору, двоструко дуже од нормалног распоређивања носача авиона.

Према званичницима, пожар је избио у вентилационом отвору сушаре у вешерници и брзо се проширио, али није оштетио погон брода. Морнари су успјели да локализују и угасе пожар.

Пливају у фекалијама

- Када је ватра коначно угашена, 600 морнара и чланова посаде остало је без кревета и од тада спавају на подовима и столовима - казали су званичници.

УСС Џералд Форд

Свијет

Откривени шокантни подаци: Америчка грдосија која утјерује страх у кости има огроман проблем

Генерал Ден Кејн, начелник Здруженог генералштаба војске САД саопштио је у петак да је двоје чланова посаде повређено у пожару.

Носач је и даље потпуно оперативан, али проблеми са одржавањем, укључујући кварове на 650 тоалета и одложени период ремонтних радова, указују на оптерећење брода. Пентагон планира да носач "Џорџ Х.W. Буш" замијени "Форд" на Блиском истоку.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

Свијет

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

23 мин

0
Али Ларијани

Свијет

Иран потврдио смрт високог званичника: "Одговорио је на позив истине"

35 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Да повучем САД из НАТО, не треба ми Конгрес

54 мин

0
Марко Рубио

Свијет

Рубио: Куба није способна ријешити нестанак струје, потребни су јој нови лидери

55 мин

0

Више из рубрике

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

Свијет

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

23 мин

0
Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

Свијет

Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

24 мин

0
Али Ларијани

Свијет

Иран потврдио смрт високог званичника: "Одговорио је на позив истине"

35 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Да повучем САД из НАТО, не треба ми Конгрес

54 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Незапамћен преседан: Сенегалу одузета титула првака Африке и додијељена Мароку!

22

56

"Изгледа као да има двадесетак година": Славна глумица привукла највећу пажњу

22

49

Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

22

39

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

22

38

Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner