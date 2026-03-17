Рубио: Куба није способна ријешити нестанак струје, потребни су јој нови лидери

17.03.2026

22:07

Марко Рубио
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Државни секретар Сједињених Америчких Држава Марко Рубио изјавио је у уторак да руководство Кубе није способно ријешити прекид струје на цијелом острву и да су потребни нови лидери да то учине.

"Куба има економију која не функционише и политички и владин систем који то не може поправити, тако да морају доћи до драматичних промјена", рекао је Рубио новинарима у Бијелој кући, јавља Анадолија.

"Није ни револуција. Оно што они имају опстало је захваљујући субвенцијама од Совјетског Савеза, а сада од Венецуеле. Више не добивају субвенције па су у великим проблемима, а људи на власти не знају како то поправити па морају доћи нови људи на власт", додао је.

Кубанска Електро унија (УНЕ) извијестила је у понед‌јељак о потпуном колапсу електроенергетског система на отоку и најавила да су у току напори за обнављање електричне енергије широм земље.

УНЕ је навео да је државни ентитет одговоран за снабдијевање електричном енергијом на острву, Национални енергетски систем, већ био погођен дефицитом производње претходног дана, јер је потражња за струјом премашила доступну понуду, што је на крају изазвало прекид струје широм земље.

Капацитет производње електричне енергије није могао задовољити потражњу од нед‌јеље. Национални електроенергетски систем је у понед‌јељак имао око 1.140 мегавата доступног капацитета производње, док је потражња за електричном енергијом достигла 2.347 мегавата.

