Нови/стари министри положили заклетву

Аутор:АТВ
17.03.2026
21:32
Коментари:0
Министри нове/старе Владе Републике Српске на челу са Савом Минићем положили су заклетву у Народној скупштини Републике Српске.
Није било промјена у саставу Владе у односу на онај из половине јануара када је Минић увео промјене на појединим министарским позицијама.
Зора Видовић је министар финансија, Жељко Будимир министар унутрашњих послова, Горан Селак министар правде, Сенка Јујић министар управе и локалне самоуправе, а Раденко Бубић министар привреде и предузетништва Републике Српске.
Нед Пуховац је министар трговине и туризма, Петар Ђокић министар енергетике и рударства, Зоран Стевановић министар саобраћаја и веза, а Ален Шеранић министар здравља и социјалне заштите Српске.
Боривоје Голубовић је министар просвјете и културе, Радан Остојић министар рада и борачко-инвалидске заштите, Ирена Игњатовић министар породице, омладине и спорта, Златан Клокић министар за европске интеграције и међународну сарадњу.
Бојан Випотник министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Анђелка Кузмић министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Драга Мастиловић министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
56
22
49
22
39
22
38
Тренутно на програму