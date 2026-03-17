Logo
Large banner

Почела редовна сједница НС РС, ових 16 тачака су на дневном реду

Аутор:

АТВ

17.03.2026

21:56

Коментари:

0
Народна скупштина Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Почела 18. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, а посланици су усвојили дневни ред на којем се налази 16 тачака.

Дневни ред 18. редовне сједнице:

Дневни ред 18. редовне сједнице:

1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске

2. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2026. годину;

3. Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера – поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједника Републике;

4. Закон о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске - поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједника Републике;

5. Закон о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење - поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједника Републике;

6. Приједлог закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске - по хитном поступку;

7. Приједлог закона о подстицајима у привреди Републике Српске - по хитном поступку;

8. Приједлог закона о допуни Закона о парничном поступку - по хитном поступку;

9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске – по хитном поступку;

10. Нацрт закoна о платним услугама;

11. Нацрт закона о угоститељству;

12. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту отпорности и конкурентности пољопривреде (9359 – BA)- по хитном поступку;

13. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2026. годину;

14. Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2025. године;

15. Извјештај о раду ЈП Радио – телевизија Републике Српске за 2024. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске.

16. Избор и именовања.

Сједница ће бити настављена сутра (сриједа) у 10 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner