Почела редовна сједница НС РС, ових 16 тачака су на дневном реду

17.03.2026
21:56
Почела 18. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, а посланици су усвојили дневни ред на којем се налази 16 тачака.
Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас Дневни ред 18. редовне сједнице на којем се налази 16 тачака.
1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске
2. Приједлог Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2026. годину;
3. Закон о радном ангажовању на сезонским и другим пословима привременог карактера – поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједника Републике;
4. Закон о измјени и допуни Кривичног законика Републике Српске - поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједника Републике;
5. Закон о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење - поновно одлучивање на захтјев вршиоца дужности предсједника Републике;
6. Приједлог закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске - по хитном поступку;
7. Приједлог закона о подстицајима у привреди Републике Српске - по хитном поступку;
8. Приједлог закона о допуни Закона о парничном поступку - по хитном поступку;
9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске – по хитном поступку;
10. Нацрт закoна о платним услугама;
11. Нацрт закона о угоститељству;
12. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту отпорности и конкурентности пољопривреде (9359 – BA)- по хитном поступку;
13. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2026. годину;
14. Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2025. године;
15. Извјештај о раду ЈП Радио – телевизија Републике Српске за 2024. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП Радио – телевизија Републике Српске.
16. Избор и именовања.
Сједница ће бити настављена сутра (сриједа) у 10 часова.
